Alors que Blue Bloods entre dans sa 11e saison, les fans ont appris à connaître les Reagans ainsi que leurs propres familles, en regardant les personnages grandir sur une décennie. Peu de personnages ont autant changé que le plus jeune fils de Frank Reagan, Jamie, joué par Will Estes. Le personnage est passé de l’étude du droit au choix de devenir un policier et a maintenant un rôle de leadership en tant que sergent. Dans une récente interview exclusive avec PopCulture, Estes s’est penché sur le développement de son personnage, suggérant qu’une partie du personnage était un exemple de «vie imitant l’art».

Estes, 42 ans, a noté que Jamie avait appris à être un policier «juste à côté de moi», ajoutant qu’après dix ans, il avait finalement l’impression de «connaître les ficelles du métier». Un membre sous-estimé de la famille Blue Bloods qui a rendu cela possible était Jim Nuciforo, le conseiller technique “incroyable” de l’émission. “L’une des plus grandes plumes de ma casquette, c’est quand je sais quoi … la réponse est quand il pose une question et ensuite il dit:” Hé, regarde-toi “”, a déclaré Estes. “Tu sais, c’est à ce moment-là que j’ai l’impression de savoir que j’ai fait mes devoirs et, mais il y a encore tant de choses à savoir, nous comptons sur lui, mais oui, j’ai l’impression d’en savoir un peu plus sur ce que je ‘Je fais.”

Jamie s’est également marié récemment, après que lui et l’officier Eddie Janko (Vanessa Ray) aient finalement décidé de céder à leurs sentiments et de se marier dans la saison 9. Pour les téléspectateurs de longue date, la partie “vont-ils, ne-ils” de la relation a duré un peu trop longtemps. Ce n’était pas la seule chose qui a duré un peu plus longtemps que même Estes ne s’y attendait. Estes a estimé que Jamie est resté un peu plus longtemps que prévu comme policier en uniforme parce que les producteurs voulaient toujours au moins un Reagan en uniforme de police.

“J’ai ressenti la même chose à propos du fait que Jamie était un flic”, a déclaré Estes lorsqu’on l’interroge sur le développement de la relation entre Jamie et Eddie. «J’ai dit que tu savais, ‘Est-ce qu’il va être promu à un moment donné?’ Et parce que … il y a juste un cours naturel, vous essayez soit de devenir flic, soit de devenir détective, soit … d’essayer de gravir les échelons et de devenir patron. Jamie finit par prendre [the latter] route, mais cela a été long à venir aussi. Ils ne voulaient pas avoir personne en uniforme sur Blue Bloods, alors je suis resté en uniforme un peu plus longtemps, je pense. “

Lorsque Blue Bloods reviendra le vendredi 4 décembre, Jamie commencera à développer une autre relation dès la sortie de la porte. Il a un scénario avec Joe Hill, le fils inconnu du frère aîné décédé de Jamie, Joe Regan. Joe a été présenté dans la finale impromptue de la saison 10 “Family Secrets” et a été accueilli à la table du dîner Reagan. Dans la première de la saison 11, Jamie prend une affaire avec Joe.

Estes a qualifié l’introduction de Joe d’une “idée géniale” et a suggéré que Joe pourrait être plus un frère de Jamie qu’un neveu. Joe est “évidemment son neveu, mais je pense qu’il voit son frère en lui et ce membre de la famille qu’ils ne connaissaient pas”, a déclaré Estes à PopCulture. “… C’est une expérience vraiment puissante pour Jamie et … c’est juste une nouvelle chose cool dans une série qui dure depuis si longtemps d’avoir un nouveau personnage comme ça. [It] c’est vraiment un peu d’oxygène pour tout ça. “