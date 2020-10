La scène la plus controversée du film suivant de Borat: la livraison d’un pot-de-vin prodigieux au régime américain pour faire des bénéfices une fois la nation glorieuse du Kazakhstan implique l’avocat du président Donald Trump, Rudy Giuliani, entrant dans une position apparemment compromettante avec Maria Bakalova, qui joue le rôle de Borat depuis 15 ans. vieille fille Tutar. Giuliani semble poser sa main dans son pantalon pendant la scène, dans laquelle Tutar se fait passer pour un journaliste. La star Sacha Baron Cohen s’est dit “assez inquiète” pour Bakalova, 24 ans, alors qu’elle filmait la scène et surveillait de près la situation depuis une autre pièce.

“Nous avons construit une cachette dans laquelle je me cachais pendant toute la scène. Donc je la surveillais par texto. C’est aussi ma responsabilité en tant que producteur de veiller à ce que l’acteur principal soit pris en charge”, a expliqué Baron Cohen sur Good Morning America vendredi. , rapporte Entertainment Tonight. Bakalova, une actrice bulgare qui n’est apparue que dans une poignée d’autres films, a déclaré que cette cachette lui faisait se sentir «en sécurité».

“Je tiens à vous remercier d’être sûr que vous alliez me sauver de tout”, a déclaré Bakalova. “Je me suis toujours senti en sécurité avec notre équipe, avec notre équipage, avec Sacha dans mon coin. En fait, je n’ai jamais senti que j’étais en danger. C’est pourquoi j’ai de la chance parce que je les avais.”

Le baron Cohen ne voulait pas porter de jugement sur la scène en tant que lui-même, disant à GMA qu’il voulait que les téléspectateurs décident si Giuliani agissait de manière inappropriée par eux-mêmes. “Je dirais que si l’avocat du président a trouvé ce qu’il a fait de leur comportement approprié, alors le ciel sait ce qu’il a fait avec d’autres femmes journalistes dans des chambres d’hôtel”, a déclaré l’acteur. “J’exhorte tout le monde à regarder le film – c’est ce que c’est, il a fait ce qu’il a fait – et à se décider. C’était assez clair pour nous.”

Borat 2 est sorti vendredi sur Amazon Prime Video, mais des descriptions de la scène Giuliani ont fait surface dans Vanity Fair plus tôt cette semaine. Giuliani a nié tout acte répréhensible, affirmant qu’il “rentrait ma chemise” après avoir enlevé le matériel d’enregistrement et “si Sacha Baron Cohen implique le contraire, il est un menteur froid comme la pierre.” Giuliani a affirmé avoir appelé la police après avoir réalisé qu’il s’agissait d’un montage. Giuliani a également cité un rapport du 8 juillet à la page Six selon lequel il appelait la police sur le baron Cohen.

Jeudi, Baron Cohen a publié une nouvelle vidéo dans le rôle de Borat, le montrant “défendant” Giuliani pour avoir eu “une rencontre sexy et innocente entre un homme consentant et ma fille de 15 ans”. Borat a déclaré que l’incident avait été “transformé en quelque chose de dégoûtant par de faux médias d’information”. En fin de compte, Borat a averti: “N’importe qui d’autre essaiera cela, et Rudolph n’hésitera pas à entrer dans ses mémoires juridiques et à sortir ses supenis.”