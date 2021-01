Bridgerton est le dernier grand succès de Netflix et a gagné des éloges pour son casting daltonien. Bien qu’il se déroule dans l’Angleterre des années 1700, le casting est rempli d’une collection diversifiée de stars talentueuses, qui donnent vie aux personnages des romans de Julia Quinn. La décision a cependant été critiquée et la star Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington, n’en a rien.

Mardi, Netflix a annoncé que Bridgerton devait avoir des téléspectateurs de plus de 63 millions de foyers au cours des quatre premières semaines seulement depuis sa sortie le 25 décembre. Plate-forme. «Vous savez, la façon dont certaines personnes étaient comme« La diversité dans les dramatiques d’époque ne fonctionne pas »… 63 millions de ménages pensaient que c’était le cas», a tweeté Coughlin, parallèlement à l’annonce de Netflix.

Vous savez que certaines personnes étaient comme “ La diversité dans les dramatiques d’époque ne fonctionne pas ” … 63 millions de ménages pensaient que c’était le cas 💀 https://t.co/mQ2rXysacN – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 5 janvier 2021

“Tu te souviens que les gens essayaient de voter contre l’émission sur IMDb parce qu’elle était si diversifiée?” Coughlin a ajouté dans un tweet de suivi. “Vous ne pouvez pas nous rejeter étant [Netflix’s] Cinquième plus grande sortie originale jamais créée. “Le créateur de la série, Chris Van Dusen, a également célébré le premier succès de Bridgerton sur Twitter, en remerciant les acteurs et l’équipe et Quinn.” Pas de mots! Joyeux 2021! “

L’un des éléments les plus critiqués du casting a été la décision de faire jouer l’actrice noire Golda Rosheuvel dans Queen Charlotte, l’un des rares personnages réels de la série. Il y a longtemps eu un débat parmi les historiens sur la possibilité que Charlotte ait une ascendance africaine, basée sur des portraits d’elle, rapporte CNN. “De nombreux historiens pensent qu’elle avait des antécédents africains”, a déclaré Quinn au Times en décembre. “C’est un point très débattu et nous ne pouvons pas la tester ADN donc je ne pense pas qu’il y aura jamais de réponse définitive.”

🤯🤯🤯 Merci @netflix. Merci @shondaland. Merci à cette distribution et à cette équipe incroyablement douées et bien sûr, merci Julia Quinn! Pas de mots! Bonne 2021! 🎉🎉🎉💫💫💫 https://t.co/8T6toqrIHc – Chris Van Dusen (@chrisvandusen) 4 janvier 2021

Quinn a dit à PEOPLE qu’elle n’avait pas écrit ses personnages aussi diversifiés, mais elle approuvait l’idée de la série de faire quelque chose de très différent qui l’aidait à se démarquer des autres drames d’époque. «Je suis juif et quand je lisais un livre et que l’un des personnages était juif, je me disais: ‘Oh, c’est moi.’ Et c’était très puissant », a déclaré l’auteur. «Et maintenant, je sens que je suis capable de commencer à extrapoler ça et à dire: ‘Vous savez quoi, tout le monde a besoin de ça.’ “

Bridgerton est basé sur la série de romans de Quinn sur les enfants Bridgerton, qui se disputent des mariages pour assurer leurs positions dans la société Regency London. Ils sont joués par Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Florence Hunt, Claudia Jessie, Luke Newton, Luke Thompson, Will Tilston et Ruby Stokes. Les autres membres de la distribution de l’ensemble comprennent Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Ruby Baker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Ben Miller, Rege-Jean Page et Polly Walker. Julie Andrews est la narratrice et l’auteur du bulletin de la société que chaque personnage lit de manière obsessionnelle. Les huit épisodes de la première saison de l’émission sont maintenant disponibles.