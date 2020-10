Cake Boss Star Buddy Valastro fait face à une troisième chirurgie | Instagram

Plein d’espoir de récupérer l’un de ses principaux outils de travail, le pâtissier le plus célèbre de la télévision Buddy Valastro aurait subi une troisième intervention chirurgicale, comme on l’a appris récemment.

La star de la célèbre émission de télévision “Chef de gâteau“Il a été soumis à un processus très compliqué ces dernières semaines après l’accident qui a gravement compromis sa main droite.

C’était le sien Buddy valastro qui a partagé une photo récente avec ses followers via son compte Instagram où il explique en détail comment il va actuellement.

Dans la publication, le génie de la pâtisserie montre sa main, qui pour la troisième fois a subi une intervention chirurgicale, tout un processus pour parvenir à sa guérison, «cela n’a pas été une route facile, dit-il.

Il a également profité de l’occasion pour remercier tout l’amour et le soutien des fans qui l’ont encouragé à continuer, ainsi que le personnel médical qui est resté sous ses soins constants.

Avec sa main enveloppée dans des bandages et des appareils de rééducation, la célébrité américaine a partagé:

Salut les gars, je viens de faire ma troisième main. La voie de la reprise a été difficile, mais je tiens bon. Je voulais juste m’inscrire et vous dire à quel point j’apprécie tout l’amour, les souhaits et les ondes positives! Continuer à revenir! Un merci spécial à la Dre Michelle Carson @hspecialsurgery de HSS et à son équipe incroyable pour avoir mieux pris soin de moi!

Cela donne un nouvel espoir aux fans les plus fidèles du célèbre chef “Cake Boss”, qui a réagi avec les messages de plus de 300 mille de ses fans qui n’ont cessé de lui envoyer tout leur amour et leurs bons voeux.

Un fait qui aurait sans aucun doute insufflé de l’optimisme à l’habile cuisinier qui, après l’incident, a trouvé presque impossible de reprendre sa carrière de pâtissier.

Il faut se rappeler que Buddy est devenu célèbre à la télévision pour ses décorations de gâteaux ingénieuses et intrépides, grâce au travail impeccable de lui et de son équipe, ils sont venus pour être placés parmi les meilleurs, le programme montre également une partie de la vie personnelle du protagoniste et de tous sa famille, qui collabore avec lui dans la célèbre émission.

Buddy a été chargé de montrer dans chaque chapitre à quel point il apprécie son émission, mais le nouveau défi auquel il a dû faire face l’aurait conduit à se demander s’il était temps de prendre sa retraite. «La douleur a été la pire que j’ai ressentie de ma vie» aurait révélé le présentateur lui-même, qui a subi des dommages considérables à la main droite.

Cependant, le soutien qu’il a reçu de ses proches ainsi que de ses centaines de fans aurait été la clé pour que Buddy repense cette décision.

“Entraînez votre main gauche”

Dès le début, ses proches ont exprimé leur confiance dans son rétablissement complet et que l’émission de télévision se poursuivrait, il semble donc que cela ait été transmis à Buddy qui voit déjà une meilleure vision de sa santé.

Il cuit à nouveau, même si vous devez utiliser votre main gauche. Croyez-moi, a commenté Lisa dans une récente interview avec People, reconnaissant la personnalité de son mari, qui malgré les difficultés de ces derniers jours, a été de très bonne humeur.

Au milieu de l’adversité à laquelle le pâtissier doit faire face aujourd’hui, il a décidé de persévérer et en quelque sorte de revenir à la télévision si possible en utilisant sa main gauche pour pouvoir travailler, donc apparemment il l’a déjà mis en pratique.

Il était avec sa famille au moment de l’accident

C’était un dimanche lorsque le propriétaire de Carlo’s Bakery était chez lui dans le New Jersey, jouant au bowling avec sa famille lorsqu’il a essayé de s’occuper d’une tige de métal qui se trouvait dans une quille de bowling,

Il y a eu un dysfonctionnement du poseur de broches, une solution courante dans le passé, mais cela s’est transformé en un terrible accident, a expliqué Valastro.

Après avoir tenté de libérer la quille de bowling du mécanisme de la cage, sa main droite a été logée et comprimée dans l’unité.

Bien que le présentateur ait déjà subi deux chirurgies et soit sorti, ils soulignent qu’il aura besoin de plusieurs thérapies pour se rétablir complètement.