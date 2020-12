R

osalind Knight – dont le générique s’étend des premiers films de Carry On à la comédie de Channel 4 Friday Night Dinner – est décédée à l’âge de 87 ans, a déclaré sa famille dimanche.

L’actrice de télévision, de cinéma et de théâtre est apparue dans Carry On Teacher et Carry On Nurse dans les années 1950.

Parmi les autres classiques de l’écran, on peut citer Blue Murder At St Trinian’s où elle a joué une écolière en 1957, et des décennies plus tard, elle était enseignante dans The Wildcats Of St Trinian’s en 1980.

Plus récemment, elle est apparue dans Friday Night Dinner sous le nom de “Horrible Grandma”.

Sa famille a déclaré dans un communiqué que l’actrice était décédée samedi.

“C’est avec une immense tristesse que la famille de Rosalind Knight annonce sa mort à la suite d’une glorieuse carrière d’actrice bien-aimée au théâtre, à la télévision et au cinéma”, ont-ils déclaré.

«Elle était connue de tant de générations, pour tant de rôles différents, et elle manquera autant aux enfants d’aujourd’hui qui hurlent à Horrible Grandma lors du dîner du vendredi soir qu’à ceux d’entre nous qui sont assez vieux pour se souvenir d’elle dès le début Carry On films. “

L’actrice a également eu le dernier mot dans la célèbre publicité de 1980 Cockburn’s Special Reserve Port – “Quelqu’un a-t-il apporté les petits fours?”

Elle s’est fait connaître aux côtés de Vanessa Redgrave dans la production de la Royal Shakespeare Company de 1961, As You Like It.

Les apparitions au cinéma incluent Tom Jones, Start The Revolution Without Me (en face de Gene Wilder), The Lady Vanishes, Prick Up Your Ears, About A Boy (avec Hugh Grant) et The Lady In The Van.

Elle a également joué le rôle de la prostituée à la retraite Beryl dans la série télévisée Gimme, Gimme, Gimme, avec Kathy Burke et James Dreyfus.

Ses filles, la directrice de théâtre Marianne Elliott et l’actrice Susannah Elliott, ont déclaré qu’elle resterait dans les mémoires pour son “immense esprit et son sens du plaisir, et son individualité absolue”.

Ils ont dit: «Notre mère avait la personnalité la plus astucieuse et la plus vibrante et faisait rire les gens partout où elle allait.

“Elle était une grande lectrice, une passionnée d’art et une conteuse. Elle a contribué de manière volontaire au monde théâtral par son implication dans la construction du Royal Exchange Theatre, aux côtés de son mari Michael Elliott, et son soutien au Actors Center and the Ladies «Guilde théâtrale.

«Elle était un membre actif de sa société d’histoire locale et de sa société d’opéra, et était une militante féroce et une collecte de fonds pour le Hogarth Trust.

“Elle manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue”.