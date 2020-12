Mandy Moore continue de parler de sa grossesse, révélant cette fois certaines de ses dernières difficultés alors qu’elle entre dans son troisième trimestre. La star de This Is Us a fourni une mise à jour sur son Instagram sur la façon dont «tout s’est juste tourné en un rien».

Elle a commencé par interroger ses partisans sur les épisodes soudains de nausée, d’épuisement et de pleurs survenant au cours du troisième trimestre. Moore a noté que toutes ces choses sont devenues courantes pour elle ces derniers temps et rendent sa première grossesse difficile alors qu’elle se prépare à accueillir son premier enfant et celui de son mari. Les deux ont révélé leur grande nouvelle en septembre, taquinant les fans en disant que «Baby Boy Goldsmith arrive début 2021». Après s’être fiancés en 2017, les deux ont marché ensemble dans l’allée en 2019.

Depuis l’annonce, l’actrice aux multiples talents a été assez ouverte avec ses fans sur tout ce qu’elle traversait. Sa première expérience de grossesse a été marquée par des moments difficiles pour elle, car elle a déjà documenté sa bataille contre la nausée au début de sa grossesse. Elle a déclaré sur The Jess Cagle Show sur SiriusXM le mois dernier qu’elle ne pouvait pas manger et qu’elle perdait du poids tôt en raison de sa gravité. Elle a également admis être devenue paresseuse et rester au lit presque tous les jours. Elle est finalement sortie de ça et a partagé qu’elle allait mieux à l’époque.

En plus d’être enceinte, la carrière de Moore a continué de monter en flèche. Elle est actuellement au milieu de la cinquième saison de This Is Us, une série NBC qui est devenue l’émission n ° 1 à la télévision et met en vedette Moore dans le rôle de Rebecca Pearson. En mai 2019, NBC avait renouvelé l’émission pour trois saisons supplémentaires. Le cinquième volet est sorti en octobre et reviendra de sa pause hivernale en janvier. En dehors de cela, Moore a continué à faire avancer sa carrière musicale où elle est devenue célèbre au début des années 2000. Elle a sorti son septième album studio, «Silver Landings», en mars, marquant son premier album en plus d’une décennie. Elle était même prête à partir en tournée cette année après la sortie de l’album, mais n’a pas pu le faire, la reportant à la place en raison de la pandémie COVID-19. L’album comptait quatre singles avant la sortie, dont «When I Wasn’t Watching» et «I’ve Rather Lose» qui ont tous deux été créés en 2019.