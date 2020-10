Leur propriétaire russe a profité de l’occasion pour vérifier personnellement ses investissements les plus récents – et il aura toutes les raisons de croire que c’est de l’argent bien dépensé. Une impressionnante victoire en Ligue des champions contre Krasnodar a été inspirée par l’incroyable Hakim Ziyech.

«Cela a été frustrant pour moi et pour lui que sa blessure l’empêche de commencer», a déclaré le manager de Chelsea. «Mais d’après ce que j’ai vu à l’entraînement jusqu’à présent, ce que je savais que nous signions, c’est un joueur d’une immense qualité et personnalité pour recevoir le ballon, trouver des passes décisives, trouver des buts.

En images | Krasnodar vs Chelsea | 28/10/2020

«Nous avons vu beaucoup d’aperçus de cela et il ira mieux. Nous l’avons amené à faire un travail. Peut-être que les gens ont oublié un peu, car nous l’avons signé en janvier et il a raté le début de saison. Ce soir, il a certainement montré qu’il était là.

C’est la signature de Ziyech qui a marqué la dernière campagne de recrutement d’Abramovich. Au total, il a soutenu Lampard à hauteur de plus de 200 millions de livres sterling pour faire de Chelsea un prétendant au titre de Premier League – de sorte que sa présence au Stadium Krasnodar a pris une importance supplémentaire.

C’est un homme qui exige un retour sur ses investissements. Lampard est une légende du club, mais les attentes à son égard sont les mêmes que celles de tout autre manager embauché et renvoyé par Abramovich. Avec cet argent vient une obligation de réussir.

«Je suis conscient qu’il était au match, ce qui nous rend toujours heureux», a déclaré Lampard. «Je ressens toujours le soutien du propriétaire du club, qu’il soit ici aux matchs ou non. Mais l’avoir ici est un joli bonus pour moi et pour l’équipe, et nous sommes très respectueux de lui.

(Roman Abramovich aura été satisfait de ses derniers investissements en regardant Chelsea battre Krasnodar / Chelsea FC via .)

«Je n’ai pas réussi à le voir. Avant le match, j’étais dans le vestiaire et quelques membres de mon équipe lui ont parlé, et au moment où je suis sorti pour l’échauffement, il n’était plus là. Mais je suis très heureux que nous ayons réalisé ce que je pensais être une bonne performance.

“Quatre buts et une feuille blanche dans son pays d’origine, alors j’espère que nous l’avons rendu heureux.”

Le truc maintenant est de continuer à le rendre heureux – et c’était un bon début.

