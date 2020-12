H

akim Ziyech se bat pour être apte au choc proposé entre Chelsea et Manchester City dimanche.

L’ailier marocain est hors de combat depuis le début du mois après avoir subi une tension aux ischio-jambiers.

Il avait visé un retour le lendemain de Noël – mais son rétablissement a pris plus de temps que prévu.

Frank Lampard a révélé qu’il était sur le point de revenir, avec City une possibilité, si ce match se poursuivait après que l’équipe de Pep Guardiola ait subi une épidémie de tests Covid-19 positifs.

Lampard a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je ne peux pas m’y fier complètement. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes touché, même si cela semble clair sur les points car ce n’est pas certain.

«Mais je pense qu’avec Hakim la façon dont il jouait, il a été très efficace pour nous en termes de passes décisives, de création de buts, de création de chances et de certains buts. Et aussi une vraie confiance dans la façon dont il jouait et nous étions très fluides à l’époque.

«Il s’est blessé contre Leeds alors que nous étions en très bonne forme, alors je pense que ça a été un point. Vous allez manquer des joueurs de ce niveau lorsqu’ils abandonnent et nous voulons qu’il revienne.

Lampard a ajouté: «Il est possible qu’il soit apte à Manchester City si cela se déroule dimanche. Je le saurai plus tard dans la semaine, mais il progresse certainement au point d’être très proche de la forme physique.

Lampard avait exigé une réaction de ses joueurs après la défaite du lendemain de Noël contre Arsenal et avait insisté sur le fait qu’il était satisfait de leur réponse contre Villa.

«C’était un match nul contre une bonne équipe», a-t-il déclaré. «La performance était bonne. Je pensais que nous méritions de gagner le match, mais nous ne l’avons pas fait.

«Nous avons traversé une période difficile en sachant que nous voulons nous améliorer. Là où il nous reste, c’est que nous avons vu une équipe aujourd’hui qui a montré l’attitude de l’équipe, le combat, sans avoir le dernier morceau dans le dernier tiers.

«Nous devons simplement faire plus de même. Nous avons eu un patch amusant mais il reste proche en tête de la ligue. Après une très bonne course, nous avons eu une période difficile et aujourd’hui, j’ai vu de très bons signes là-bas.

«Quand tout va bien, c’est assez facile. Nous étions sur une longue série sans défaite et nous jouions bien, mais pas trop de niveaux par rapport à ce que nous jouions aujourd’hui.

«Quand j’ai dit que je pensais que nous aurions gagné il y a un mois, j’ai senti que lorsque vous êtes dans une bonne course, le ballon va plus au fond du filet – les chances de Christian (Pulisic), les chances à la fin du match. . Leur objectif s’est produit lorsque nous étions un homme à terre et chanceux ou comme vous voulez l’appeler. Et ce n’est que du football.

«Je pense que c’est positif pour nos gars de comprendre cela. Si nous continuons à jouer avec cette attitude, nous reviendrons à la victoire, ce que nous avons eu une courte période où nous n’avons pas été.