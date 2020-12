Avec la saison 3 de la série Netflix Cobra Kai sur le point de commencer à diffuser le jour du Nouvel An, et les fans attendent avec impatience ce qui se passera ensuite avec le personnage de la star Vanessa Rubio, Carmen Diaz. Et bien que Carmen n’ait participé à aucune scène de combat, cela ne signifie pas que Rubio ne sait rien du karaté. PopCulture.com a récemment parlé à Rubio, qui a révélé qu’elle avait sa part d’expérience de karaté.

“Je n’étais certainement pas la seule”, a déclaré Rubio en parlant de se lancer dans le karaté quand elle était très jeune. «Il y avait cet engouement pour le karaté et je pense que c’était de The Karate Kid. Je suis le plus jeune de trois frères et sœurs. J’étais assez jeune quand je l’ai pris mais je me suis retrouvé à la haute ceinture brune. Mais ensuite, j’étais un idiot adolescent, et je me suis dit: «Je ne veux pas avoir de ceinture noire». Je pense que cela nous a vraiment inculqué de très bonnes choses avec la discipline et le travail en groupe. ” Avec Rubio maintenant de retour dans la folie du Karaté Kid avec Cobra Kai, il est possible qu’elle puisse obtenir sa ceinture noire dans un proche avenir.

“Mon coup de pied rond est toujours génial”, a déclaré Rubio. “J’adore les mouvements séquentiels. Je pense que tout type de chorégraphie est bon pour mon cerveau. Alors, oui, je pense que je peux y revenir.” En attendant, Rubio se concentre sur Cobra Kai, qui a été un énorme succès pour Netflix. Elle a acquis une grande reconnaissance pour son rôle de Carmen mais n’est pas étrangère au monde du théâtre. En 2019, Rubio est apparu dans la série Netflix Dolly Parton’s Heartstrings et a eu l’occasion de rencontrer la légende de la musique du comté.

«J’ai tellement aimé ce projet», a déclaré Rubio. “Travailler sur une production Dolly, c’est ce à quoi vous vous attendez. Elle est tellement aimante. … Vous le voyez dès que vous entrez dans le bâtiment de production. Vous voyez son logo et vous voyez son énoncé de mission. Vous avez déjà en quelque sorte une idée de tout au long de la production. Ils ont eu un dîner familial avec tout le monde, producteurs et Dolly compris, et c’était vraiment sympa. “

Rubio est également apparue dans la série Netflix Chilling Adventures of Sabrina plus tôt cette année où elle a joué le rôle de Nagaina, un rôle qu’elle a pu réserver pendant ses vacances. «C’était bien de travailler sur cette production», a révélé Rubio. “C’est comme la reprise gothy de ce spectacle des années 90, que j’ai adoré.”

Une fois que la saison 3 de Cobra Kai commencera à diffuser, les fans verront très bientôt plus de Rubio dans une autre série Netflix. “2020 a été une année lente”, a déclaré Rubio. “Mais juste avant de verrouiller, j’ai fait quelques épisodes de la deuxième saison de Bonding. C’était un excellent projet sur lequel travailler et un personnage vraiment merveilleux que j’ai appris à aimer. Nous l’avons tourné juste avant le verrouillage à New York, donc c’était assez chanceux. “