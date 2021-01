C

L’acteur de oronation Street Alan Igbon est décédé à l’âge de 68 ans.

L’acteur a joué Tony Stewart, le père de Jason Grimshaw, le père de Ryan Thomas, dans le feuilleton de longue date.

Il a également joué dans un certain nombre de drames télévisés célèbres, notamment Brookside, Scum and Boys from the Blackstuff, ainsi que dans la sitcom Auf Wiedersehen, Pet.

La nièce de la star a confirmé la nouvelle sur Facebook aujourd’hui en écrivant: «Début décembre 2020, le frère de ma mère, Alan Igbon, mon oncle, est décédé pacifiquement.

“Il est bien connu pour être un acteur dans Boys de la substance noire, Scum, GBH, Coronation st, Brookside et bien d’autres. Riep xxx.”

Des hommages ont été rendus aujourd’hui à la star.

Son collègue acteur Colin Salmon a écrit: «Un géant absolu pour moi. Authentique dans tous les rôles. RIP Alan Igbon. “

Barry Adamson a déclaré: «RIP Alan Igbon. A toujours eu l’habitude de se heurter à vous en ville à l’adolescence. Vous m’avez donné la confiance nécessaire pour «y aller» Merci Alan.

Igbon est né à Manchester en 1952. Il a connu sa première grande pause en 1979 avec le film de télévision Scum, où il a joué le prisonnier Meakin.

En 1980, il a joué dans le drame policier The Professionals and Blackstuff – sur un groupe d’hommes sans emploi à Liverpool pendant la récession.

Il a pris un rôle sur Coronation Street en 2003.