E

berechi Eze dit qu’il ne laissera pas une décision potentielle sur son avenir international l’empêcher de progresser.

Le Nigéria pourrait chercher à convaincre Eze de changer d’allégeance internationale à l’avenir, mais pour l’instant, le joueur de 22 ans dit qu’il se concentre sur le fait de jouer pour l’Angleterre.

“Je peux [still play for Nigeria]», a déclaré Eze.« Pour le moment, je me concentre sur mon camp des moins de 21 ans en Angleterre. Je ne veux pas me mettre de pression et essayer de forcer quoi que ce soit maintenant.

en relation

«Je me concentre sur les moins de 21 ans, je joue pour les moins de 21 ans, je m’entraîne, j’essaie de jouer autant de matchs que possible, et je pense que c’est la chose la plus importante à l’heure actuelle pour mon développement.

Eze a été facilité dans la vie en tant que joueur de Premier League par le patron du Palace, Roy Hodgson, depuis son transfert de 19,5 millions de livres sterling de QPR cet été.

«Au Palace, j’apprends beaucoup chaque jour», dit-il. “Vous êtes mis dans une position où vous devez apprendre rapidement. J’ai l’impression de le faire, non seulement de la part du manager mais des joueurs de l’équipe.

(

Eze a marqué son premier but en Premier League lors de la victoire de Crystal Palace contre Leeds samedi

/ .)

“C’est une excellente opportunité et je suis très reconnaissant. Défensivement, je dois être beaucoup plus conscient et jouer dans deux banques de quatre et être capable de faire face.”

“En tant que joueur, cela n’a pas toujours été dans mon jeu, mais j’apprends et je le saisis.”