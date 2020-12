Quelques mois à peine avant sa mort à l’âge de 33 ans, Nick McGlashan a rendu hommage à son compatriote star de Deadliest Catch, Mahlon Reyes. Reyes, qui a servi comme matelot sur l’un des bateaux de pêche au crabe du programme, est décédé en juillet 2020 après avoir subi une crise cardiaque. Il n’avait que 38 ans.

Suite à l’annonce de sa mort, McGlashan faisait partie du nombre de personnes qui se sont rendues sur les réseaux sociaux pour pleurer la perte de Reyes. Sur son compte Twitter, où il a partagé son dernier message le 11 décembre, McGlashan avait partagé deux tweets réagissant au décès de Reyes. Le premier, partagé le 27 juillet, comprenait une photo de lui-même et de Reyes sur le bateau, avec McGlashan écrivant, «cet endroit vous manque».

Cet endroit vous manque. RIP Mahlon. pic.twitter.com/OQK68Pm0kx – Nick McGlashan (@NickMcglashan) 27 juillet 2020

McGlashan a de nouveau rendu hommage quelques jours plus tard, lorsque le 31 juillet, il a partagé une photo d’un groupe de personnes, qui faisaient toutes un signe rock ‘n roll avec leurs mains. Lui et Reyes ont pris un genou à l’avant du groupe. Sous-titré «Temps en famille», McGlashan a écrit qu’il «riait, pleurait et se souvenait de notre frère Mahlon Reyes de la baie d’été». Il a géolocalisé la photo dans le Montana, aux États-Unis – la maison de Reyes où il est décédé.

Le décès de Reyes avait été confirmé par sa femme, qui avait déclaré à TMZ à l’époque que l’homme de 38 ans était décédé des suites d’une crise cardiaque le 25 juillet à leur domicile. Il a été transporté dans un hôpital local, mais il n’a pas repris connaissance. Peu de temps après, sa femme et la famille de Reyes ont décidé de le retirer du maintien en vie, et il est mort entouré de ses proches. Reyes était apparu pour la dernière fois sur Deadliest Catch en 2015 et avait travaillé sur deux bateaux Deadliest Catch, le Seabrooke et le Cape Caution. Il a déjà travaillé dans l’équipe de pêche dirigée par le capitaine “Wild” Bill Wichrowski.

Temps en famille. Rire, pleurer et se souvenir de notre frère Mahlon Reyes de Summer Bay. pic.twitter.com/TSSER8T6cJ – Nick McGlashan (@NickMcglashan) 31 juillet 2020

Lundi, cinq mois seulement après le décès de Reyes, la nouvelle a été annoncée que McGlashan était décédé. Pour le moment, aucune cause de décès n’a été déterminée. Il n’avait que 33 ans. McGlashan, qui a fait ses débuts dans l’industrie du crabe à l’âge de 13 ans, est apparu dans un total de 78 épisodes de Deadliest Catch, travaillant pour Wild Bill sur le Kodiak sur la série de 2013 jusqu’à cette année. . La nouvelle de son décès soudain a choqué les fans, dont beaucoup pleurent maintenant McGlashan sur les réseaux sociaux.