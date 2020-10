Comme le monde l’a entendu mardi, la star de Two and a Half Men, Conchata Ferrell, est décédée lundi à l’âge de 77 ans. Elle serait décédée après avoir subi des complications d’un arrêt cardiaque. Cette nouvelle tragique survient au milieu d’une année pleine de revers de santé que Ferrell aurait connus.

En février, on a appris que Ferrell avait été hospitalisé quelques mois auparavant pour une infection rénale. La maladie a amené l’acteur décédé à l’unité de soins intensifs, où elle a résidé pendant quelques semaines avant de pouvoir faire la transition vers une chambre ordinaire. À l’époque, la star se rétablissait des suites de la maladie, mais qu’elle recevait toujours des soins de transition. Des mois après l’annonce de cette nouvelle, en juillet, Ferrell aurait subi une crise cardiaque alors qu’il était dans l’unité de soins intensifs.

L’acteur a atterri pour la première fois à l’hôpital en mai et a ensuite passé quatre semaines aux soins intensifs. Les choses se sont détériorées avec son état quelques jours seulement après son séjour à l’hôpital, car elle a soudainement fait un arrêt cardiaque qui a duré 10 minutes. À la suite de l’urgence, Ferrell a été transportée dans un établissement de soins de longue durée que son mari, Arnie Anderson, a décrit comme une unité respiratoire. Pendant son séjour à l’établissement, Ferrell a été placé sous dialyse et sous respirateur. En juillet, Anderson a noté que sa femme était stable et semi-consciente, ce qui signifie qu’elle était consciente de son environnement mais qu’elle était incapable de communiquer ou de parler. Parce que cette urgence est survenue au milieu de la pandémie de coronavirus, Anderson n’a pas pu rendre visite à sa femme en raison des politiques de sécurité de l’établissement. Il a dit à TMZ: “Cela va prendre un certain temps avant qu’il n’y ait aucune guérison. Tout est neurologique. Nous ne pouvons rien faire pour accélérer le processus. Nous espérons le meilleur.”

Malheureusement, Ferrell n’a pas été en mesure de se rétablir complètement après ces revers de santé. Elle serait décédée lundi après-midi à l’hôpital Sherman Oaks de Sherman Oaks, en Californie. À la lumière de la nouvelle de son décès, plusieurs de ses co-stars de Two and a Half Men ont publié des déclarations rendant hommage à la star décédée. Jon Cryer, qui a joué le rôle d’Alan dans la série comique, a écrit: «C’était une belle humaine. L’extérieur bourru de Berta était une invention des écrivains. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty étaient ses véritables atouts. Je pleure pour la femme qui me manquera et la joie qu’elle en a apporté.