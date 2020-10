Sadie Robertson parle de souffrir d’un trouble de l’alimentation après son passage à Dancing With the Stars en 2014. La fille de Duck Dynasty a parlé de ses problèmes de santé mentale dans le passé, mais a parlé franchement du début insidieux de son alimentation désordonnée dans un Entretien mercredi avec Entertainment Tonight.

“Pendant Dancing With the Stars … j’avais ce corps que je n’aurais jamais pensé avoir. J’en ai eu un pack de six pendant deux semaines, mais ensuite Thanksgiving a frappé et il est parti. Les gens ont commencé à commenter”, a-t-elle dit au sortie de sa silhouette incroyablement en forme qui découlait de semaines à ne rien faire d’autre que danser. Une fois le spectacle du concours de danse terminé, elle a commencé à recevoir des commentaires préjudiciables d’amis et de membres de sa famille qui la suivaient.

“Il y avait des gens dans ma vie qui étaient juste des influences vraiment négatives, qui disaient des choses qui n’étaient pas exaltantes sur mon apparence et comment j’avais besoin de maintenir le corps que j’avais”, a-t-elle expliqué. “C’était tellement faux. J’étais mal à l’aise à l’époque, alors je les ai crus et j’ai pensé: ‘Oh, je dois le pousser.'” À seulement 17 ans à l’époque, Robertson a dit qu’elle avait commencé à développer une “vision vraiment malsaine” de son corps, d’autant plus qu’elle a commencé à faire du mannequinat.

«Les gens disaient des choses comme:« Oh, si vous perdiez 10 livres de plus, vous ressembleriez à un vrai mannequin. Je pesais littéralement 115 livres et j’étais déjà en mauvaise santé. Cela m’a dérangé l’esprit », se souvient-elle. Comptant chaque calorie et regardant constamment son corps, Robertson a déclaré qu’elle était «complètement saisie» par son trouble de l’alimentation et sa dysmorphie corporelle. “Je me regardais dans le miroir et je pensais” je suis grosse “et je ne l’étais pas du tout”, at-elle déclaré.

Regarder son corps différemment et s’appuyer sur sa foi l’a aidée à transformer ses habitudes alimentaires. «Au lieu de cela, je me disais: ‘Je suis tellement reconnaissant d’avoir ça. Je suis tellement reconnaissant que mes jambes servent réellement le but qu’elles devraient et qu’elles sont capables de courir, que mes bras soient capables de porter des choses. J’espère que mon estomac pourra un jour porter un bébé. Exactement ce pour quoi nous sommes réellement conçus et créés », a-t-elle déclaré. «Cela m’a définitivement fait arrêter de penser autant à moi-même. Cela m’a permis de penser aux autres et à la façon dont je peux les servir avec le corps qui m’a été donné.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, contactez la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association en appelant ou en envoyant un texto au 800-931-2237.