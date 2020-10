La star de Flip ou Flop Tarek El Moussa espère toujours jouer dans une nouvelle série aux côtés de sa fiancée, la star de Selling Sunset Heather Rae Young. El Moussa, qui joue toujours dans Flip ou Flop avec l’ex-épouse Christina Anstead, a commencé à faire flotter l’idée d’un spectacle avec Young le mois dernier. Young, 32 ans, et El Moussa, 39 ans, se sont fiancés en juillet après un an de fréquentation.

Lors d’une conversation avec E! News, El Moussa se souvient avoir dit à Young Selling Sunset serait un grand succès. «Elle a dit: ‘Comment le savez-vous?’ J’ai dit: “Eh bien, je suis à la télévision depuis 900 ans et c’est une excellente émission” “, se souvient El Moussa. «J’adore être là pour la soutenir et l’aider, et évidemment j’ai beaucoup d’expérience donc nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Cela a conduit El Moussa à prédire que les deux feraient un spectacle ensemble à l’avenir, d’autant plus que les deux sont dans le même monde professionnellement.

“Je pense que c’est quelque chose que nous aimerions vraiment faire. Nous sommes les meilleurs amis. Nous sommes ensemble tout le temps”, a-t-il déclaré. “Je suis dans l’immobilier, la construction, le design, elle est dans l’immobilier. J’ai donc l’impression que c’est la combinaison parfaite.” Cependant, il peut s’écouler longtemps avant qu’ils ne soient vus ensemble à la télévision. Même s’ils prévoient de faire un spectacle ensemble, ils «ont tendance à ne pas déposer» leur mariage, ce qui pourrait avoir lieu en mai ou octobre 2021, a-t-il déclaré à E! Nouvelles.

En septembre, El Moussa a déclaré à TMZ qu’il souhaitait travailler avec Young sur une émission «dans le futur». Même si les animateurs de TMZ lui ont rappelé que sa relation avec Anstead s’était terminée par un divorce, El Moussa a ignoré cette inquiétude et a déclaré que leur relation pourrait survivre à l’émission. Il a noté que les deux allaient travailler ensemble pour que Young «puisse aussi bien» filmer avec lui.

El Moussa et Anstead seront vus ensemble sur la nouvelle saison de Flip ou Flop, qui débutera jeudi à 21 h HE sur HGTV. L’ancien couple s’est séparé en 2016 et a finalisé leur divorce deux ans plus tard. Ils sont parents de leur fille Taylor et de leur fils Brayden. Après la rupture, Anstead a épousé l’animatrice de télévision britannique Ant Anstead, mais ils ont annoncé leur intention de divorcer le mois dernier après moins de deux ans de mariage. El Moussa a déclaré que lui et Anstead «s’entendaient bien» et étaient «des collègues à ce stade». Il a également dit à E! News les deux “se bousculent pour terminer les épisodes” parce qu’ils “ont manqué de temps” en raison de la pandémie de coronavirus.