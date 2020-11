Le joueur de 51 ans, surtout connu pour son rôle de Chandler Bing dans la sitcom de longue date, a déclaré au magazine People sa proposition.

Il a dit: “J’ai décidé de me fiancer … Heureusement, je sortais avec la plus grande femme du monde en ce moment.”

Perry et le directeur littéraire Hurwitz, 29 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2018.

Perry a récemment rejoint le casting de stars de Don’t Look Up de Netflix, aux côtés de Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet et Meryl Streep.

Le film, réalisé par Adam McKay, possède l’un des moulages d’ensemble les plus scintillants de l’histoire récente d’Hollywood.

Don’t Look Up raconte l’histoire de deux astronomes de bas niveau qui effectuent une tournée médiatique pour avertir l’humanité de l’approche d’un astéroïde qui détruira la planète Terre.

Le film devrait commencer plus tard cette année.