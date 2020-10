Suite aux nouvelles du week-end des enquêteurs de Ghost Hunters, Brandon Alvis et Mustafa Gatollari sur le fait que la série paranormale ne revient pas à A&E, le chef d’équipe Grant Wilson s’exprime maintenant et clarifie le discours sur l’avenir de la populaire émission de téléréalité. Dans une vidéo partagée sur son Twitter et Instagram lundi après-midi, Wilson est entré dans le vif du sujet, partageant qu’il devait clarifier la question dans l’esprit de tout le monde: les chasseurs de fantômes reviennent-ils?

“Je reçois des centaines de demandes à ce sujet chaque jour, et je n’y ai pas répondu. Pas parce que j’essaye d’être impoli, mais en tant que producteur exécutif de la série, j’essaie d’obtenir une vraie réponse”, Wilson dit dans la vidéo. “J’ai passé tout ce temps à essayer d’obtenir une vraie réponse du réseau et je n’en ai pas, donc je n’essayais pas d’être impoli. Je n’avais tout simplement pas la réponse que vous méritez.”

Wilson a poursuivi en expliquant comment l’émission avait bouclé la production juste avant le début de la pandémie, mais lorsque le verrouillage s’est produit pendant la diffusion de la saison 2 et que des mesures de sécurité ont été appliquées, «cela a bouleversé la vie de tout le monde et a mis les choses en pause».

«Cela a vraiment, vraiment bouleversé les choses au sein du réseau et nous étions un patient qui attendait une réponse parce que la vie de tout le monde était le chaos, mais cela n’est jamais venu et cela n’est toujours pas venu», a-t-il déclaré. “Donc, pour être parfaitement honnête, cette émission est-elle annulée? N’est-ce pas? Nous ne savons tout simplement pas.”

Posant si A&E ne veut pas que la série et que les producteurs évoluent dans une nouvelle direction, Wilson n’est toujours pas sûr. “[But] souvenez-vous qu’il peut trouver une autre maison », a-t-il déclaré.« À l’origine, l’émission était sur SyFy, et elle est revenue sur A&E, donc si A&E ne le veut pas, quelqu’un d’autre pourrait le faire et nous attendrons de voir là-bas.

Wilson ajoute que si un autre réseau voulait éventuellement le spectacle, il pense personnellement qu’il serait “irresponsable de filmer ce type de spectacle en ce moment” car beaucoup de leurs cas impliquent que l’équipe se rende chez quelqu’un. “Masquez-vous ou pas et risquez leur sécurité – l’équipage, l’équipe serait tout simplement irresponsable, alors je suis heureux d’attendre que tout cela passe pour voir ce qui se passe maintenant”, a-t-il déclaré avant d’ajouter comment il “normalement” ne répondrait pas à ce genre de préoccupations pour les fans, mais “les événements récents” ont mis la situation en lumière.

“Et malgré ce que vous avez entendu en tant que producteur exécutif de la série, je n’ai pas de réponse officielle”, a-t-il déclaré. “Je n’essaye pas d’être un pieux penseur ici. Je n’essaye pas d’être un fataliste et de dire que la série ne revient pas. J’essaie d’être aussi honnête que possible avec vous. Et je ne le fais pas. Je ne veux pas supposer que ça va disparaître ou que ça continue. […] Dès que je le saurai, tu le sauras. “

Au cours du week-end, des nouvelles ont été diffusées via les réseaux sociaux d’Alvis, après avoir initialement partagé avec une émission de radio en ligne comment l’émission ne reviendrait pas à A&E. Historien paranormal et analyste du site, Gatollari a suivi cette nouvelle dimanche matin, admettant que cela était en grande partie lié à l’impact du COVID-19.

“D’après ce que je comprends, l’une des principales raisons pour lesquelles la série n’a pas été renouvelée était qu’il y avait beaucoup de confusion au début une fois que le COVID s’est produit pour savoir si nous serions ou non capables de produire la série de la manière ce que nous faisions », a déclaré Gatollari. “Il y a beaucoup de voyages qui sont impliqués et nous ne savions même pas si nous pourrions entrer dans les lieux et filmer.”

Ghost Hunters a été créé en 2004 sur le réseau SyFy et a duré 11 saisons. Avec Wilson et Jason Hawes, la série a servi de pionnier à l’ère de la télé-réalité paranormale. Produisant plus de 200 épisodes et 10 émissions spéciales, la série s’est terminée en 2016 mais a trouvé une nouvelle vie avec A&E l’été dernier. La renaissance, avec une nouvelle distribution, a duré deux saisons sur le réseau pour un total de 20 épisodes entre le 21 août 2019 et le 27 mai 2020.

L’émission a été produite par Pilgrim Media Group de Lionsgate avec Craig Piligian et Mike Nichols en tant que producteurs exécutifs, ainsi que le chef d’équipe d’origine Ghost Hunters, Grant Wilson. Aux côtés de Gatollari et Alvis, les deux ont été rejoints par les enquêteurs, Daryl Marston, Kristen Luman, Brian Murray et Richel Stratton.

Ghost Hunters est disponible gratuitement sur YouTube et sur A&E à la demande. Pour en savoir plus sur la série, son casting et A&E, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com.