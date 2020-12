Karen Laine prouve à quel point elle est innovante en cette période des fêtes et aide la planète en le faisant. La star de HGTV Good Bones a creusé dans sa pile de déchets de tissu et l’a mise à profit pour emballer des cadeaux de Noël cette année, et elle a montré ses impressionnantes compétences en matière d’emballage de cadeaux avec ses plus de 125000 abonnés Instagram.

Dans un message partagé juste avant le jour de Noël, la star de HGTV a déclaré qu’elle “se sentait festive à l’idée d’utiliser une partie de ma collection de tissus de rebut pour les fêtes” en partageant une photo d’elle-même assise à côté de son arbre avec une pile de cadeaux. qui étaient enveloppés de tissu de rebut. Elle a ajouté le hashtag «réduire la réutilisation du recyclage», la section des commentaires se remplissant rapidement de réponses de fans impressionnés par son innovation. Mélangé avec une rafale de commentaires “Joyeux Noël”, une fan a dit que son emballage “est superbe!” Un autre a applaudi Laine pour son «excellent travail», tandis qu’une troisième personne a loué son utilisation de la ferraille comme «une excellente idée».

Laine n’est pas la seule star de Good Bones à montrer son esprit festif en cette période des fêtes. Sa fille, Mina Starsiak Hawk, a inondé son propre compte de nombreux messages de vacances, y compris sa photo de Noël annuelle avec le côté de la famille de son père. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, la photo avait l’air un peu différente de celle des années passées, car plusieurs membres de la famille n’ont pas pu le faire, bien que Starsiak, son mari Steve et leurs deux enfants Jack Richard et Charlotte “Charlie” Drew étaient tous présents.

La famille Hawk semblait avoir un Noël agréable à la maison, Starsiak partageant plusieurs photos ainsi que des vidéos Instagram Story documentant les jours précédant Noël, ce qui ravissait Jack, âgé de 2 ans. Jack a même réussi à surprendre le Père Noël en train de livrer des cadeaux, sa mère partageant une adorable vidéo du tout-petit semblant confus en voyant le Père Noël dans son salon.

Alors que les fans doivent actuellement obtenir toutes leurs mises à jour sur la famille au cœur de Good Bones via leurs comptes de médias sociaux officiels, ils pourront bientôt voir Starsiak et Laine revenir en action pour rénover des maisons. La série HGTV a déjà été renouvelée pour une sixième saison, qui devrait être diffusée dans le courant de 2021. Une date de première exacte n’a pas encore été annoncée. Pour en savoir plus sur Laine, Starsiak, Good Bones et tout ce qui concerne HGTV, restez à l’écoute de PopCulture.com.