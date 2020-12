La star de Good Bones, Karen Laine, a reçu un cadeau de Martha Stewart, et c’est un cadeau qu’elle ne re-offrira certainement pas. Stewart a envoyé à Laine une boîte de ses nouveaux bonbons CBD, qui a reçu une critique élogieuse de la star de HGTV. Stewart s’est associé à Canopy Growth Corporation pour sortir un échantillonneur de Martha Stewart CBD Wellness Gummies le mois dernier.

“Merci [Stewart] pour les bonbons CBD! Ils sont délicieux, et il semble juste de se blottir dans son lit avec eux “, a écrit Laine, à côté d’un selfie de son lit avec les gommes sur ses genoux. Laine a ajouté le hashtag” 20, ce n’est pas trop. “C’était le premier de Laine. post sur Instagram depuis le 29 novembre, lorsqu’elle a partagé une photo d’elle-même et de son mari Roger travaillant sur son projet de boutique «Karen’s Corner».

Stewart et Laine ont fait équipe auparavant, avec Laine en vedette dans un épisode de Martha Knows Best. Les deux ont travaillé virtuellement sur un nouveau projet, car la pandémie de coronavirus les a empêchés de se rencontrer en personne. Stewart, Laine et le jardinier en chef de Laine, Ryan McCallister, se sont liés au jardinage, Stewart offrant des conseils pratiques. “Personnellement, je tuerais Ryan et le reste du gang si je les voyais creuser avec une pelle dans ces lits”, a déclaré Stewart à Laine, ajoutant qu’un dibber était “l’outil parfait” pour ce qu’ils faisaient.

Le mois dernier, Stewart et Canopy Growth ont publié leur échantillon CBD Wellness Gimmies. Le forfait comprend 15 saveurs et s’inspire de la confiserie française de pâté de fruits. Stewart a déclaré que la sélection de saveurs était inspirée de son jardin. “Nos célébrations peuvent être un peu différentes cette année, mais cela ne rend pas la saison moins spéciale”, a-t-elle expliqué dans un communiqué. “Un cadeau bien pensé et utile comme notre collection CBD est facile à acheter en ligne sans quitter la maison.”

Stewart, 79 ans, a célébré le 30e anniversaire de son magazine, Martha Stewart Living, le mois dernier. Elle a également eu un selfie viral surprenant en juillet, lorsqu’elle a partagé une photo d’elle-même sortant de sa piscine. Dans une récente interview PEOPLE, Stewart a déclaré que la photo avait été prise par erreur, mais qu’elle avait l’air trop belle pour ne pas être publiée. “Ça avait l’air si bon, alors je l’ai posté”, a expliqué Stewart. “Je ne savais pas ce qu’était un ‘piège à soif’, mais maintenant je le sais. Maintenant, je cherche le prochain piège à soif. J’adore faire ces choses promiscieuses et provocantes, parce que c’est juste amusant.”