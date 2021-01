La star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk, réfléchit sur l’année écoulée et parle de la perte tragique de sa belle-sœur bien-aimée, Stefanie Hawk. Dans une publication partagée sur son Instagram dimanche matin, la personnalité de HGTV, âgée de 35 ans, a publié un diaporama d’images dirigé par un poème de l’auteure Christy Ann Martine, Hawk a avoué avoir parcouru de vieilles photos et des messages de personnes sur 2020, «pour le meilleur ou pour le pire» et en pensant à sa propre année d’événements.

“Juste au moment où Covid a frappé fort, nous avons perdu Stef; bien trop jeune, bien trop tôt pour ce pour quoi j’avais besoin d’elle et bien trop tôt pour ce pour quoi ma famille avait besoin d’elle”, a écrit Starsiak Hawk. «Elle a été une lumière brillante pour nous à une époque où elle-même ne voyait pas beaucoup de lumière. La perte de ses parents, Rick et Sally, l’a profondément affectée. Cela nous a tous touchés, mais Stef en particulier. Alors que je suis assis ici , berçant Charlie dans le noir, pleurant, lisant ces mots que j’ai trouvés sauvés dans mon téléphone, je suis à la fois éternellement reconnaissant pour 2020 tandis que d’un autre côté, je déteste ça pour tout ce qu’il a fallu à ma famille et à ce monde. “

Starsiak Hawk a poursuivi en déclarant comment 2020 “avait emmené Stef”, expliquant comment cela avait également privé sa famille de se rassembler pour célébrer sa vie et “partager notre amour pour elle comme elle le méritait” en suivant des directives strictes de distanciation sociale dans l’état de l’Indiana. “Cela a pris la joie de mon mari qu’il venait de réussir à retrouver après avoir perdu ses parents. Chaque célébration avait une ombre sombre dessus, incapable d’oublier les personnes absentes. Cela a pris tellement de choses à tant de gens”, a-t-elle déclaré. .

Cependant, la mère de deux enfants ajoute à quel point elle est reconnaissante pour l’année écoulée, en particulier en accueillant sa fille, Charlie Drew. «Chaque fois que je la regarde, je vois Stef, pour le meilleur ou pour le pire», dit-elle. “Certains jours ça me fait pleurer et certains jours c’est la lumière vive dans un moment vraiment merdique. Stef est parti, mais je la vois tous les jours … et pour ça, je suis tellement reconnaissante.”

Elle a poursuivi: «2020 nous a tous mis au défi de tant de façons. J’ai toujours dit qu’en grandissant, je ne changerais jamais rien, pas une expérience … même pas les s-y. [because] alors je ne serais pas qui je suis; Je n’aurais pas rencontré mon mari et eu mes beaux enfants. Mais je pense que c’est aussi la bonne chose à dire si vous y croyez ou non, [because] vous ne pouvez rien changer. “

La native d’Indianapolis conclut en écrivant que pour «le meilleur ou pour le pire», elle ne «changerait rien» de ce qui s’est passé en 2020. «Et je vais continuer à le dire jusqu’à ce que j’y crois encore», a-t-elle écrit.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer à nouveau leurs condoléances avec amour et partager des histoires de chagrin relatables au cours de la dernière année. Le mari de Starsiak Hawk, Steve, a également commenté en écrivant: «Bien écrit, hué. Je t’aime», tandis que son jeune frère Tad Starsiak a admis: «Le sentir trop sis [heart emoji] elle était la meilleure de nous. Je t’aime.”

En mars dernier, Starsiak Hawk a révélé que sa belle-sœur Stefanie était décédée subitement. Sans révéler aucun détail sur la mort, elle a écrit qu’en raison de la pandémie, la famille ne pouvait pas organiser de grand rassemblement et a demandé aux fans de faire un don à The Asher House en mémoire de Stefanie.

“Il n’y a rien à dire qui rend les choses plus faciles ou meilleures, surtout en cette période où notre accès à nos proches et amis est si limité”, a écrit Starsiak Hawk, ajoutant plus tard à quel point les chiots faisaient partie de son monde. “Sa passion pour le sauvetage des animaux n’était qu’une petite partie de son esprit incroyable. La Maison Asher occupait une place spéciale dans son cœur. Au lieu de fleurs, nous aimerions que des dons soient faits en son nom.”

La nouvelle était venue quelques semaines à peine après que la star de Good Bones eut annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant à la suite de luttes contre l’infertilité. Starsiak Hawk et son mari, Steve, ont accueilli la petite Charlotte Drew Hawk le 16 septembre 2020.

Si vous êtes fan de Good Bones, de Starsiak Hawk et de chiots aimants, vous pouvez également montrer votre soutien à The Asher House en visitant leur site officiel pour faire un don. Pour en savoir plus sur Good Bones, les stars et toutes vos émissions préférées de HGTV, restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières.