Le cœur de la star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk, a grandi d’environ trois tailles cette saison de vacances suite à une douce interaction entre le fils de 2 ans, Jack Richard, et sa fille de 3 mois, Charlotte “Charlie” Drew Hawk. Alors que la star de HGTV et sa famille se préparaient pour le jour de Noël 2020, Starsiak s’est rendue sur Instagram mercredi pour partager avec les fans le moment adorable.

Dans un article présentant une photo de son mari Steve Hawk et de leurs deux enfants, Starsiak a expliqué aux fans qu’elle “s’éloignait avec Charlie, et Jack a sorti les bras et a dit ‘Moi! Bébé?'”, A déclaré la mère de deux enfants. qu’à la douce demande, son “cœur froid a fondu”, ajoutant que le petit Jack a tenu sa petite sœur “pendant au moins 20 minutes”. Starsiak a poursuivi en réfléchissant à la gentillesse de son fils, en écrivant: «Il est le garçon le plus gentil (également fou) et mon espoir pour sa vie est que, peu importe à quel point la vie peut être désagréable, il ne la perdra jamais. être une maman fière si je peux élever de bons enfants. “

Les adorables liens entre frères et soeurs ont suscité de nombreuses réactions de la part des fans, une personne louant la parentalité de Starsiak, commentant: “On dirait que vous élevez déjà de bons enfants. Ils font ce qu’ils voient. Passez un beau Noël.” Une autre personne a déclaré: «L’une des plus belles choses est de voir vos enfants former un lien qui vous survivra». Une troisième personne a déclaré que Jack “est un grand frère formidable”, et un autre a ajouté: “Ils ont de si bons modèles … il n’y a aucun doute.”

L’amour fraternel a duré plus de 20 minutes, cependant. Jeudi, Starsiak a profité de son histoire Instagram pour documenter la veille de Noël de sa famille, partageant plusieurs clips d’elle-même, Charlie et Jack, vêtus d’un pyjama rayé rouge et blanc. Parmi les vidéos de Jack s’émerveillant devant le sapin de Noël, la star de Good Bones a également partagé un clip de son fils se blottissant contre elle et Charlie. Elle a plaisanté en disant qu’elle n’avait “absolument aucune idée de ce qui se passait ici. Il n’est jamais aussi douillet. Mais j’ai deux punaises sur moi.”

La star de HGTV et sa famille se préparent pour les vacances ces derniers jours. Lundi, Starsiak, son mari et leurs deux enfants se sont réunis avec quelques membres de la famille du côté de son père, partageant la photo de Noël annuelle de la famille. À la mi-décembre, Starsiak a participé à une petite décoration de maison en pain d’épice, avec son mari taquinant dans un post montrant son design extravagant, “ce n’est pas un concours les gars. Mina a toujours dû construire cette belle grande maison.”