Il semble qu’il y ait eu une rare observation du Père Noël dans la maison de la star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk. La personnalité de HGTV a partagé le moment familial sur les réseaux sociaux avec une vidéo de la réaction hilarante confuse de son fils Jack attrapant Saint Nick sous leur arbre de Noël. “Le Père Noël est venu à la Hawk House [Christmas tree emoji] Lucky Jack a surpris le Père Noël en flagrant délit! Il est tellement confus [laughing emoji] Le Père Noël est-il déjà venu chez vous ??? “, a-t-elle sous-titré le post Instagram.

Couvert de son pyjama rouge, le fils du couple s’approcha avec hésitation du Père Noël alors qu’il regardait les cadeaux. Bien qu’il ait été un homme de peu de mots, il est sûr de dire qu’il se souviendra probablement du jour où il a reçu la visite du joyeux Père Noël.

Ce sera certainement une période animée pendant les vacances pour la famille – surtout après la naissance de leur deuxième bébé. La star et son mari ont accueilli à la maison une petite fille, Charlotte “Charlie” Drew Hawk, en septembre. “Elle est là! Et elle est parfaite! Nous sommes juste obsédés par notre petite famille et avons hâte que Jack soit le meilleur grand frère de gentil Charlie”, a déclaré le couple à PEOPLE.

La star de HGTV a parlé de sa grossesse. Elle s’est ouverte sur sa lutte contre l’infertilité (le couple a subi une FIV pour concevoir leur nouveau paquet de joie). Maintenant, Starsiak Hawk partage son voyage avec son corps post-partum.

“Je n’embrasse pas avec amour mon corps post-bébé, en particulier ma cicatrice et la jolie ‘étagère’ qui l’accompagne”, a déclaré la star sur Instagram. “Cela ne me rappelle pas ma capacité à faire grandir une vie pendant 10 mois, puis à la mettre au monde … mes enfants incroyables font ça! Cela me rappelle que j’ai été ouvert et remis en place d’une manière qui ne me semble pas comme moi.”

Elle a continué en disant: «Et pour une raison quelconque, je me sens mal à ce sujet. [Because] Je suis censée aimer mon corps quoi qu’il arrive et si je ne le fais pas, je ne suis pas assez féministe ou assez forte contre les normes de la société », a-t-elle poursuivi.« Mais je ne le fais pas. Je n’aime pas ma cicatrice ou mon étagère ou mes muscles abdominaux qui se sont déchirés et qui ne reviendront probablement jamais ensemble de la même manière. “

Le couple a également révélé que ce serait le dernier enfant qu’ils avaient. Tout en répondant aux questions sur Instagram, Starsiak Hawk a répondu si elle avait fini de sortir les bébés en disant: “Oui. Nous ne testons pas le destin. Nous avons deux pépites incroyables. Les mamans ont fini et se font une abdominoplastie et Steve se fait prendre.”