Ellen Pompeo pourrait soutenir l’ancienne co-star de Grey’s Anatomy, Katherine Heigl, après qu’Isaiah Washington ait appelé l’actrice “la première Karen” dans une diatribe Twitter lundi. Partageant un jeudi GIF du personnage de Heigl, Izzie Stevens, disant à son personnage, Meredith Grey, “Mec, elle est allée se battre en cage contre toi!” avant le nouvel épisode de Grey, Pompeo a tweeté: “Hé, c’est le jour de Grey !!!”

Le tweet est venu trois jours seulement après que Washington, qui jouait Preston Burke dans l’émission ABC, ait tweeté sur sa querelle de longue date avec Heigl après avoir condamné son utilisation d’une insulte homophobe en 2006 lors d’une dispute avec son co-star Patrick Dempsey.

Hé, c’est le jour de Grey !!! pic.twitter.com/nGwAnmojPP – Ellen Pompeo (@EllenPompeo) 20 novembre 2020

“Cette femme a proclamé une fois que je ne devrais ‘jamais’ jamais être autorisé à parler publiquement”, a-t-il écrit à côté d’une photo de Heigl. “Le monde était d’accord avec sa proclamation à l’époque et a protesté pour mon travail et ma tête en 65 langues. J’aurais aimé être sur Twitter en 2007 car je ne cesserai JAMAIS d’exercer ma liberté d’expression. “

Alors que Washington a initialement nié avoir utilisé l’insulte en 2006 après que des rapports aient fait surface sur son comportement, il a admis un mois après avoir été confirmé en juin 2007 ne pas revenir à la cinquième saison de Grey’s Anatomy qu’il avait dit le mot offensant lors d’une interview sur Larry King Live. . “J’ai dit:” Je n’ai pas besoin d’Ellen, je peux jouer “”, avait-il dit à l’époque. «Et c’est le moment qui l’a envoyé dans une zone différente. [Dempsey] est devenu déséquilibré, a pulvérisé des crachats sur mon visage. … J’ai dit plusieurs mauvais mots. «Il est impossible que vous me traitiez comme le mot B, le mot P ou le mot F. … Je ne suis pas homophobe – en aucune façon, forme ou forme. “

Avant d’admettre avoir utilisé l’insulte, l’acteur TR Knight, qui jouait George O’Malley, a déclaré en janvier 2007 que l’utilisation du mot par Washington l’avait encouragé à devenir gay. Heigl a déclaré à l’époque dans une interview avec Access Hollywood que Washington “doit simplement ne pas parler en public, point final”. Knight quittera le drame médical en 2009 après la saison 5, et Heigl la fit sortir un an plus tard en 2010.

Une source a déclaré à Us Weekly Monday qu’Heigl ne regrettait pas d’avoir défendu Knight. “Katherine a défendu son amie proche à deux reprises quand Isaiah l’a publiquement dénoncé et l’a appelé” af-t “, a déclaré l’initié. «C’est du discours haineux, pas de la liberté d’expression. Elle est fière de l’avoir défendu. Katherine est et sera toujours une défenseure et une alliée de la communauté LGBTQ.