Erin Napier, la star de Home Town de HGTV avec son mari Ben, a mis fin aux rumeurs auxquelles elle s’attend à nouveau. De retour le 14 octobre, Napier a partagé une photo d’elle-même portant une salopette beige, ce qui a suscité des spéculations parmi ses 730000 abonnés selon lesquelles elle était enceinte. Napier et Ben sont déjà parents de leur fille Helen, née en janvier 2018.

La publication Instagram de Napier a montré sa salopette beige. L’angle de la photo donnait l’impression qu’il y avait une petite bosse de bébé. “Si vous n’avez jamais senti la brise fraîche d’un fan de magasin industriel remplir votre salopette, vous faisant ressembler à ces gens qui parachutent à l’intérieur, vous n’avez pas vécu”, a écrit Napier. “(PS – Steve Jobs était sur quelque chose ne portant que des chemises noires et des jeans. Cela a été mon uniforme depuis, oh, le premier jour de la quarantaine COVID et vous verrez que le temps plus frais ne m’arrêtera pas maintenant.”

Après avoir remarqué que les fans spéculaient qu’elle attendait à nouveau, Napier est allé ajouter un post-script pour y mettre fin. “Ughhhh non, ce n’est pas une annonce de grossesse. Si ce moment vient, Instagram sera le dernier à savoir”, a écrit la femme de 34 ans, ajoutant un emoji embrassant. Elle a également commenté directement un fan qui a spéculé sur une grossesse. «Je pense que des spéculations constantes sur la situation reproductive d’une famille sont inutiles», écrit-elle.

Le spectacle de Napier et Ben retrace leur restauration de maisons du sud à Laurel, Mississippi. La série a été lancée en 2016 et a diffusé sa quatrième saison plus tôt cette année. HGTV a renouvelé l’émission pour une cinquième saison, qui débutera en 2021. La série a inspiré un spin-off appelé Home Town Takeover, qui mettra en vedette le couple en train de rénover des maisons à Wetumpka, en Alabama. Il devrait être diffusé l’année prochaine.

Dans une interview avec PEOPLE en mai 2020, les Napier ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils devraient adopter s’ils prévoyaient de fonder une famille parce que Napier avait une appendice perforée. «C’était juste une joie absolue et c’était une expérience merveilleuse et je ne sais tout simplement pas à quoi ressemblerait notre vie sans [Helen] dedans “, a déclaré Napier au magazine. Ben a déclaré que les deux ne prévoyaient pas d’avoir d’enfants pendant qu’ils faisaient leur émission.” Avoir des enfants n’était pas une priorité pour nous à l’époque; nous n’essayions pas d’avoir des enfants ou quoi que ce soit. Tout comme Erin l’a dit, cette décision a été prise pour nous », dit-il.« Mais oui, [Helen] est tout simplement génial. “