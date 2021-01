Mike “The Situation” Sorrentino a célébré jeudi cinq ans de sobriété, partageant un regard sur la plaque tenant son médaillon de cinq ans avec les fans sur Instagram. La star de Jersey Shore a surmonté une dépendance aux analgésiques sur ordonnance et a été ouvert sur sa bataille personnelle pour «briser la stigmatisation» de la dépendance, a-t-il écrit. Le mois dernier, Sorrentino et sa femme, Lauren, ont révélé le sexe de leur premier bébé.

Sorrentino, 38 ans, a partagé une photo de lui tenant la plaque tenant son médaillon, qui comprend le logo du centre de traitement où il s’est rendu. “Le retour est toujours plus grand que le revers”, lit-on sur la plaque. “BDS a traversé certaines situations de la vie, la toxicomanie étant l’une d’entre elles”, a écrit la star de télé-réalité de MTV dans la légende. «J’ai beaucoup grandi en tant qu’individu, j’ai surmonté de nombreux obstacles et l’un de mes moments les plus fiers jusqu’à présent a été de célébrer 5 ans de sobriété continue en décembre dernier. Recevoir ma médaille de 5 ans m’a donné l’impression d’avoir remporté une médaille d’or médaille, et c’est un insigne que j’ai l’honneur de porter! “

Il a ajouté que l’une des raisons pour lesquelles il dénonçait sa dépendance était d’inspirer les autres en tant que célébrité avec plus de 2,6 millions d’abonnés sur Instagram. «Les gens souffrent parce qu’ils ont peur de dénoncer le besoin d’aide», a-t-il écrit. “Si je peux aider une seule personne à trouver sa voix, je sais que ça en valait la peine!” Il a dit à ses fans que s’ils connaissaient quelqu’un qui a des problèmes de dépendance ou de santé mentale, ils ne devraient pas avoir peur de demander. Il a inclus le numéro de téléphone du centre de traitement de Floride qu’il fréquentait. Lauren a commenté le message, ajoutant simplement un cœur violet, des mains levées et des mains priant des emojis.

Sorrentino a marqué le moment important de son voyage de sobriété en même temps qu’il se prépare pour un autre chapitre de sa vie. Le mois dernier, lui et sa femme Lauren ont révélé qu’ils avaient un petit garçon. Les photos révélant le sexe comprenaient Lauren tenant une paire de bottines bleues. Leur bébé est attendu en mai 2021 et ils ont annoncé qu’ils l’attendaient en novembre.

Sorrentino a été libéré de prison en septembre 2019 après avoir purgé une peine de prison pour évasion fiscale. On lui a également ordonné d’effectuer 500 heures de travaux d’intérêt général, mais TMZ a rapporté que Sorrentino n’avait accompli que 18 heures jusqu’à présent. Selon le site, Sorrentino devait recevoir un avertissement écrit du juge chargé de son affaire après que son agent de probation eut déposé une plainte.