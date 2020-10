La série Freeform Kal Penn approuve ce message est ici pour discuter de tous les problèmes qui affectent les Américains (et, en particulier, les milléniaux et les électeurs GenZ) aujourd’hui. L’émission, animée par l’ancienne star de la House Kal Penn, voit l’acteur décomposer une variété de problèmes tels que les bases du vote au système de santé américain. Dans un aperçu de l’épisode 4 de la série, qui sera diffusé mardi sur Freeform à 22h30 HE, Penn plonge profondément dans le système de santé américain en expliquant les politiques qui l’ont mis en place et en examinant les moyens par lesquels il peut l’être. amélioré.

«Peut-être que votre priorité est de rendre les soins de santé vraiment faciles à payer ou peut-être que c’est un système qui vous offre les meilleurs soins de santé au moindre coût. Ou peut-être que c’est à quel point cela vous rend sain», explique Penn au public dans le clip ci-dessus. «Malheureusement, sur tous ces critères, dans une analyse récente de 11 pays riches, les États-Unis se classent pour la plupart en dernier. soyez juste, il y a des choses que le système de santé américain fait bien. Les National Institutes of Health, un bailleur de fonds massif de la recherche biomédicale. Fauci! Et notre pays possède certains des meilleurs hôpitaux au monde, ainsi que certains des téléviseurs les plus chics médecins.” L’émission a ensuite publié une capture d’écran du temps de Penn sur House, au cours de laquelle il a dépeint le Dr Lawrence Kutner.

Kal Penn approuve ce message a été créé le 22 septembre, qui était également la journée d’inscription des électeurs. Le spectacle a été créé par Penn et Romen Borsellino, qui sont également producteurs exécutifs avec Dan Spilo en plus de Michael Davie et Julia Cassidy d’Embassy Row. Comme l’a noté Deadline, Penn n’est pas seulement un acteur, mais il a également été impliqué dans la sphère politique. Il a été coprésident de la campagne du président Barack Obama et a également été directeur associé du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche pendant la présidence d’Obama.

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, Penn a expliqué pourquoi il souhaitait présenter Kal Penn Approves This Message au public, en expliquant qu’il espérait que l’émission aidera à la participation électorale. “Nous espérons que cela incitera les gens à voter, et nous espérons que cela attirera l’attention sur le fait qu’il ne s’agit pas simplement d’une élection présidentielle”, a-t-il déclaré. “Il se passe beaucoup d’autres choses, beaucoup de courses locales et nationales. Et vous savez, à gauche et à droite, il y a eu beaucoup de gens qui ont protesté et qui ont été impliqués dans différents mouvements de justice sociale. à travers le pays pour différentes causes. ” Tous les épisodes de Kal Penn approuve ce message sont actuellement disponibles en streaming sur Freeform.