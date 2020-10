Associant son intégrité et sa compassion à un intérêt sincère pour l’humanité du monde des esprits, Amy Bruni est peut-être mieux connue pour son temps sur la première incarnation de Ghost Hunters et Kindred Spirits de Travel Channel, mais l’enquêteur paranormal prend un virage personnel avec elle dernier effort détaillant des expériences inexpliquées. En tant que l’un des visages les plus reconnaissables du monde de la chasse aux fantômes, Bruni célèbre maintenant la sortie de ses premiers mémoires, Life With the Afterlife: 13 Truths I Learned About Ghosts, admettant à PopCulture.com en exclusivité qu’elle est époustouflée par le réception des fans.

“Ça a été génial”, nous a dit Bruni dans notre série, PopCulture @ Home. “Mon plus grand souhait pour le livre et je ne saurais trop insister là-dessus – est que les gens qui ne sont pas dans le paranormal le lisent. Je veux vraiment que cela transcende les fans fantômes. Je veux que les gens le lisent comme si c’était un mémoire intéressant . “

L’enquêteur de 44 ans ajoute que s’il est “bizarre” de parler de soi dans un tel format, elle admet que “sa vie a été vraiment étrange”, surtout après avoir rencontré sa première expérience paranormale à l’âge de 6 ans. “Je Je pense que c’est le genre parfait d’interconnexion de l’histoire et de ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons, et que vous aimiez ou non les fantômes, je pense que les gens apprécieront cela. Et ensuite, ils gagneront également un peu respect pour le terrain en général et pas seulement penser que nous sommes tous des gens loufoques dans le noir parlant à rien. “

Avec le livre décrivant des expériences paranormales très intrigantes et souvent effrayantes, Bruni organise les moments dans le temps aux côtés de 13 vérités qui ont aidé à guider son approche du surnaturel. Après avoir terminé l’écriture en avril avec le dernier chapitre traitant de la pandémie actuelle de coronavirus, Bruni admet que la sortie du livre est arrivée au moment idéal.

“S’il y avait quelque chose qui pourrait en quelque sorte nous éloigner de cela [pandemic], c’était en train d’écrire un livre », a-t-elle dit.« Et donc c’était en fait une bonne chose de s’éloigner une minute parce que nous avons passé – je sais que beaucoup de gens l’ont fait – mais nous avons passé deux ou trois mois juste dans notre maison, ne rien faire et nous avons donc écrit le livre. Je voulais que les gens voient le voyage. J’ai l’impression d’avoir vécu tellement de choses et je pensais que c’était juste le moment. “

Bruni ajoute que son amie qui a co-écrit le livre avec elle, Julie Tremaine, l’a encouragée à chaque étape du processus. “Elle était juste comme, ‘Vous devez écrire un livre – je vais vous aider, faisons en sorte que cela se produise'”, a-t-elle dit, ajoutant qu’il était temps. “J’ai l’impression qu’il y a encore plus à dire, alors qui sait. Mais ça, j’ai eu l’impression que c’était une rétrospective intéressante sur la façon dont je suis arrivé là où je suis.”

Travaillant pour fournir aux lecteurs un aperçu de la façon dont les enquêteurs paranormaux enquêtent, Bruni a déclaré qu’elle était arrivée à toutes ces idées avec l’aide d’autres personnes, comme ses pairs, sur le terrain. «Nous avons décidé de le tisser ensemble, donc c’est un mémoire, également rempli de beaucoup de pensées et de théories, et ensuite aussi rempli de beaucoup d’interviews et de perspicacités de personnes que j’aime et respecte», dit-elle. «C’est vraiment comme ça que nous y sommes parvenus et je pense que cela a fonctionné en le divisant chapitre par chapitre en une nouvelle vérité que j’ai apprise sur les fantômes – et c’est ainsi que nous l’avons fait. Nous avons presque écrit chaque chapitre comme c’était un livre individuel. “

Avec le livre contenant des citations d’une longue liste d’amis paranormaux, elle ajoute tout comme son collègue enquêteur de Ghost Hunters, Grant Wilson, elle aussi est une croyante et une sceptique du domaine, soulignant son importance. “Je pense que c’est très important”, a déclaré Bruni. “Je pense qu’il est tout aussi important d’exclure une hantise ou de trouver une autre explication à ce qui la cause, que de déterminer si quelque chose est hanté ou non.”

Ajoutant à quel point il est “important de trouver la solution quelle qu’elle soit”, Bruni souligne que le “biais de confirmation” est un gros problème dans le domaine du paranormal. «Beaucoup de gens pensent que quelque chose est hanté», a-t-elle déclaré. «Nous sommes toujours – nous ne partons pas du principe que ce n’est pas le cas – mais nous entrons avec toutes les informations, et nous essayons de tout prendre avec un grain de sel et de repartir à neuf et je pense que c’est très important. . Je ne pense pas que vous puissiez réussir à cela sans être sceptique à un certain niveau. “

Quant à savoir pourquoi, parmi toutes ses années d’activité et d’expériences paranormales, Bruni l’a réduit à seulement 13 vérités, elle admet que c’était un “bon nombre fantasmagorique” et qui semblait précis. «Treize sonnaient bien», dit-elle. «J’espère que nous pourrons aller encore plus loin. J’adore – alerte spoiler – que la dernière vérité est de ne pas croire tout ce que vous lisez. C’est comme après tout ce que je dis à tout le monde, je les veux toujours de sortir et de forger leur propre chemin et de créer leurs propres idées, pensées et théories. Donc, cela pourrait être une série! “

La vie avec l’au-delà: 13 vérités que j’ai apprises sur les fantômes est maintenant disponible dans les magasins et chez les détaillants en ligne. Pour en savoir plus avec Amy Bruni, Kindred Spirits et tout ce qui est paranormal, restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières nouvelles!