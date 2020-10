Plus tôt ce printemps et quelques semaines à peine après le verrouillage résultant de la pandémie de coronavirus, la distribution bien-aimée de la communauté de sitcom créée par Dan Harmon s’est assise pour une table virtuelle lisant l’un de ses épisodes les plus drôles pour soutenir les organismes de bienfaisance de secours COVID-19. Lors de la réunion, les stars ont révélé que le cri de ralliement derrière l’adage populaire de la série «six saisons et un film» finirait par se concrétiser.

Alors qu’il était en conversation pour la deuxième saison de son jeu télévisé ABC Card Sharks, dont la première était le dimanche 18 octobre à 22 h HE, McHale a exploré ce qu’il aimerait voir dans le film, révélant finalement que tout est possible – même en plaisantant sur la façon dont la bien-aimée de Greendale les anciens pourraient être sur un «porte-avions dans l’espace».

«Je ne pourrais jamais deviner où irait le cerveau de Dan, et je ne le ferais jamais. Ils ont demandé à mon personnage ce qu’il faisait [during the virtual reunion]. J’étais comme, ‘Il est probablement avec Elroy [Keith David] faire ‘Hard Drive and Wingman’ – la fausse émission de télévision que nous avons faite dans la saison 6 », a déclaré McHale lors de notre épisode de PopCulture @ Home, ajoutant qu’il ne pouvait même pas« deviner »ce qui allait arriver lorsque le film sera enfin feu vert. “Je sais qu’il y a manifestement un intérêt, si Donald est dedans, évidemment cela aide vraiment. Et si Dan est dedans, alors finalement quand le script sera écrit […] Je ne sais pas si l’accord sera conclu avant le script […], mais je serai là dans une minute à New York pour le faire. “

Avec l’émission maintenant disponible pour regarder sur Netflix, McHale fait écho aux sentiments de ses co-stars, Yvette Nicole Brown et Alison Brie, spéculant comment le film serait parfait pour le géant du streaming. “Je ferais ça en un clin d’œil. Ce serait tellement amusant”, a déclaré l’acteur, producteur et animateur de 48 ans. «C’est tellement drôle parce que les gens disaient: ‘Hé, j’ai découvert votre émission sur Netflix’, et je me suis dit: ‘Ça fait déjà cinq ans que ça diffuse!’ Mais mon garçon, Netflix, ils l’ont vraiment poussé, ce qui était vraiment génial. “

Le mois dernier, Brown a déclaré à PopCulture que le casting «allait le faire à 100%», mais que c’était toujours une question de timing. “J’ai toujours plaisanté et dit que si nous voulions le faire, maintenant aurait été le moment parce que tout le monde est libre”, a déclaré Brown. «Si vous essayez d’attraper Donald Glover, vous feriez mieux de l’obtenir pendant la pandémie. Mais cette blague mise à part, nous allons le faire à 100%. Il a toujours été question de planification et de ne jamais désirer. Dès que Dan écrit, il ou l’un des autres grands écrivains l’écrit, et nous pouvons tous trouver un moment sur ce calendrier – où tout le monde peut réserver un mois pour le faire – à 100%, nous le ferions. “

Brown continue en partageant comment elle ne connaît “personne dans la distribution qui est comme, ‘je ne veux pas retourner'” à Greendale, le collège fictif de leur série primée. «Nous voulons tous rentrer», dit-elle. “Alors oui, un jour c’est sûr.”

La communauté diffuse actuellement les six saisons sur Netflix, et pour ceux qui veulent une copie de la leur, ils peuvent l’acheter en Blu-Ray sur Amazon. Pour en savoir plus sur Joel McHale, Community et toutes vos émissions et stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!

PopCulture.com peut recevoir des commissions d’affiliation à partir de liens vers les produits de cette page. Les prix et promotions indiqués sur les liens de clic sont susceptibles d’être modifiés par le détaillant.