Country star Tyler Rich a terminé 2020 avec un choc horrible … il a trouvé un cadavre.

Tyler faisait du jogging dans un parc du Massachusetts lorsqu’il est tombé sur le corps d’un homme. Le corps se trouvait dans une zone très boisée et au début, Rich pensa que c’était un jeune sans-abri qui dormait.

Tyler a continué à courir mais s’est inquiété et a fait demi-tour pour s’assurer que le gars allait bien. Il a expliqué ce qui s’est passé ensuite … “Je me rends compte qu’il ne respire pas, et alors que je m’approche de lui, tout ce que je vois est un visage sans vie couvert de sang. Partout. On aurait dit peut-être une balle ou une force contondante. En ce moment, je panique et je sprinte sur la pente raide pour essayer de trouver quelqu’un avec un téléphone pour appeler la police. “

Il a dit qu’il est ensuite tombé sur un couple marchant sur le chemin principal et a utilisé leur téléphone pour appeler les autorités. Après leur arrivée, Rich a fait sa déclaration aux agents des forces de l’ordre et au FBI.

Tyler dit que les flics sont venus et qu’ils ont trouvé une arme dans la main du gars, sous son corps, concluant que “cela aurait pu être un suicide … Pas qu’il n’y ait aucun type de chose qui pourrait m’aider à le trouver comme ça.”

Bien que Tyler dise que c’était un petit réconfort de savoir que le corps n’a pas été jeté par quelqu’un d’autre, il est toujours extrêmement secoué … «Je fais ce que je peux pour traiter cela, l’image, la réalité. Ça a été 24 heures difficiles … Quelque chose que je n’oublierai jamais … Il ressemblait à un jeune enfant normal. Quelqu’un avec une famille se demande probablement où il était.

Tyler et sa femme étaient au Massachusetts pour rendre visite à des parents pour les vacances.

Les flics ne divulguent plus d’informations sur le décès.

Quant à Tyler … “Qui que vous soyez et étiez, ami RIP.”