Emma Corrin, de Crown, a salué «l’incroyable différence» que notre nourriture fait dans la vie des personnes vulnérables de Londres en participant au lancement de l’appel de Noël du Evening Standard.

Corrin, qui incarne la princesse Diana dans la nouvelle saison du hit Netflix, a rejoint nos bénévoles à la banque alimentaire du Ringcross Community Centre dans le nord de Londres, où plus de 100 personnes faisaient la queue pour de la nourriture.

Lindsey Wylie, la fondatrice de la Fondation Alexandra Wylie Tower qui gère la banque alimentaire, a déclaré: «Nous étions une banque alimentaire excédentaire qui desservait environ 15 familles, puis Covid est arrivé. Maintenant, nous avons 120 à 150 personnes. »

«Faire la queue pendant deux heures pour une banque alimentaire est une expérience très difficile, surtout pour les personnes qui se retrouvent dans cette position pour la première fois. Mais je n’ai jamais vu la foule aussi heureuse qu’aujourd’hui ».

Cette visite a marqué la première fois que le camion de restauration ultramoderne du Standard a été déployé pour distribuer gratuitement des repas chauds aux Londoniens souffrant d’insécurité alimentaire.

Katie Catt, 41 ans, cliente de la banque alimentaire également bénévole là-bas, a perdu son emploi de gérante immobilière chez Moreland Estate Management au début du verrouillage. Elle gagnait 40000 £ par an et se bat maintenant en tant que mère célibataire pour subvenir aux besoins de son fils de trois ans tout en bénéficiant d’un crédit universel.

«Je vais pour des entretiens, mais je suis l’une des 100 personnes qui vont pour chaque emploi», dit-elle – expliquant qu’elle a souffert de dépression après être tombée au chômage. Sans le soutien de la banque alimentaire, comment pourrais-je soutenir mon fils? »

Abdul, qui était là pour ramasser de la nourriture pour ses voisins dans son immeuble, qui ne peuvent pas quitter la maison, faisait également la queue pour un repas chaud. «Je soutiens 12 à 16 personnes. Sans cette nourriture, ils auraient lutté », dit-il.

Emma Corrin participe à la campagne Food For London Now d’Evening Standard

Emma Corrin aide Paul Kimpson à distribuer des plats cuisinés à l’extérieur de la banque alimentaire du centre communautaire Ringcross, Islington

Lucy Young

Le camion de restauration du Standard distribue gratuitement des repas chauds aux personnes vulnérables de Londres et aux organisations qui les aident jusqu’à Noël. La nourriture est préparée par notre partenaire caritatif With Compassion, et le camion est fourni par Food Truck Masters, qui gère l’initiative Together19 Street Vendor.

Avec Compassion cuisiné dans les cuisines du stade de Wembley et de l’Alexandra Palace en utilisant des ingrédients du projet Felix. Son fondateur, Leon Aarts, a également lancé une association qui a nourri les réfugiés dans la jungle de Calais.

Nourrissons Londres maintenant

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël

«J’ai des photos de Lady Diana partout dans mon appartement», a déclaré à Corrin Tempesta Vittorio, un retraité de 86 ans vivant seul à Islington. «Vous en avez probablement plus que moi!» l’actrice a répondu.

Corrin a déclaré: «Je suis devenu de plus en plus conscient de la profondeur de la crise de la faim à Londres tout au long du verrouillage. Des campagnes comme celle-ci sont si importantes pour le moment. Servir 15 millions de repas pendant le verrouillage et viser 100 millions par an d’ici 2024 est tout simplement incroyable.

«En termes de ce que fait Food For London Now, cela fait une différence incroyable. Si vous avez le temps, ce que nous avons tous beaucoup en ce moment, contactez-les et voyez comment vous pouvez aider. »