Brodie Lee – l’ancien champion de la WWE Intercontinental – est décédé samedi après avoir lutté contre un problème pulmonaire non lié au COVID, a annoncé sa famille. Il n’avait que 41 ans.

Lee – vrai nom Jon Huber – était une superstar de la WWE de 2012 à 2019 avant de passer à l’AEW en 2020 … et était un favori des fans des deux organisations.

«Il est décédé entouré de proches après une bataille acharnée contre un problème pulmonaire non lié à Covid. [Mayo Clinic in Florida] est littéralement la meilleure équipe de médecins et d’infirmières au monde qui m’a entouré d’un amour constant. “

Jon et Amanda se sont mariés en 2008 et ont deux enfants ensemble.

“Mon cœur est brisé”, a déclaré la femme de Huber Amanda dans un communiqué … “C’était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré.”

“Le monde le voyait comme l’incroyable [Brodie Lee] (anciennement connu sous le nom de Luke Harper) mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré. “

Amanda a crédité le leadership d’AEW pour l’avoir aidée à traverser cette période difficile – et l’organisation. a depuis publié une déclaration disant que “la famille All Elite Wrestling a le cœur brisé”.

«Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous points de vue – un talent féroce et captivant, un mentor attentionné et simplement une âme très gentille qui contredisait totalement sa personnalité en tant que M. Brodie Lee.

Le honcho Triple H de la WWE a également pesé … en disant: “Un talent incroyable … Un meilleur être humain, mari et père.”

Matt Hardy – “Je suis bouleversé par le décès de Brodie. Il était plein de vie avec une femme et de jeunes enfants qu’il aimait. Un rappel dévastateur de la fragilité de la vie. Reposez-vous bien, ami.”

Huber est d’abord devenu une star de la WWE en tant que Luke Harper, membre de la famille Wyatt – et a remporté le championnat par équipe NXT et WWE SmackDown.

Il a quitté la famille Wyatt en 2014 et a lutté contre Dolph Ziggler pour la ceinture intercontinentale – mais Ziggler l’a récupérée peu de temps après.

Dans les années qui suivirent, Huber rejoignit la famille Wyatt et forma également le tag team “Bludgeon Brothers” avec Erick Rowan.

Une fois que Huber a quitté la WWE et signé avec AEW, il a remporté le championnat AEW TNT – et l’a conservé pendant 46 ans avant de perdre le titre dans un match diffusé le 7 octobre.

Après cela, Lee a pris un congé de lutte professionnelle pour un problème médical non divulgué. De toute évidence, il semble qu’il ait appris sa situation pulmonaire et qu’il ne soit malheureusement jamais revenu sur le ring.

RIP, champion.