La distribution de Station 19 a sans aucun doute souffert de sa juste part d’événements extrêmes et, bien qu’elle se soit amusée cette saison avec la star de RuPaul’s Drag Race, Shangela et les animaux sauvages, l’actrice Barrett Doss a révélé à E! que le spectacle prendra un tour pondéré dans la finale de mi-saison de ce soir. En plus de faire face à la pandémie de coronavirus en cours, la série se concentrera désormais sur les tensions raciales croissantes qui ont occupé le devant de la scène aux États-Unis au cours des derniers mois.

L’épisode de ce soir suivra l’équipe alors qu’ils rencontrent une mère en détresse, affirmant que sa fille a été kidnappée et retenue en otage dans la maison d’un homme. Bien qu’ils ne soient pas en service, les pompiers se précipitent pour évaluer la situation, mais les choses prennent un virage rapide dans une direction inattendue.

“Ce qui va être la partie la plus intéressante et potentiellement la plus surprenante et la plus difficile de cet épisode, c’est de comprendre que lorsqu’ils ne sont pas en service, nos héros que nous connaissons et aimons, en particulier les pompiers noirs, ne sont que des Noirs qui marchent. à travers le monde comme les Noirs », a partagé Doss avec le média. “Les gens ne savent pas qu’ils sont pompiers.”

Doss, qui joue le pompier Vic Hughes, a continué dans la relation compliquée entre les premiers intervenants noirs et le service de police.

«Lorsque nous sommes en service, nous pouvons avoir une relation différente avec le service de police, mais lorsque nous ne sommes pas en service, nous avons définitivement une relation différente avec le service de police», a-t-elle déclaré. “Parfois, il ne suffit pas d’être pompier.”

Tout comme sa série mère Grey’s Anatomy, le spin-off a emboîté le pas en intégrant des événements de la vie réelle dans son histoire fictive; Cependant, la série évite généralement les conversations raciales – ce que l’ancienne star de Grey’s Sandra Oh a révélé était une source de tension entre elle et les écrivains pendant son séjour dans la série.

“[On the show], nous traitons bien sûr de traumatismes très réels qui existent dans le monde et des réalités d’être un premier répondant pendant COVID-19, mais ce que nous n’avons pas tellement abordé dans la série, c’est la façon dont nos personnages se rapportent à leurs identités dans le “, dit-elle.” Je pense que cet appel et les événements de cet épisode nous amènent à remettre en question certaines des relations que nous n’avons pas explorées et les parties de nos relations les uns avec les autres qui nous rendent différents et luttent pour différences.”

Dans d’autres nouvelles des premiers répondants, l’actrice pourrait avoir une nouvelle histoire d’amour potentielle dans les œuvres de son personnage. Cependant, ce n’est peut-être pas de sitôt. Alors que Dean (Okieriete Onaodowan) peut secrètement pleurer après le pompier, Doss taquine les sentiments qui peuvent ne pas être partagés par Vic.

“Je ne pense pas qu’elle pense à Dean de cette façon,” dit Doss. «Mais parfois, vous ne réalisez pas que vous ressentez quelque chose pour quelqu’un avant de le faire, jusqu’à ce qu’il vous le dise [how they feel] et puis tout d’un coup vous vous dites: «Oh, attendez».

Après sa romance éclair avec le Dr Jackson Avery (Jesse Williams) et ses presque fiançailles avec Ripley (Brett Tucker), Doss semble penser que ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour Vic d’envisager un nouveau beau. «Je pense que pour le moment, il y en a trop», dit-elle. “Il y en a trop sur [Vic’s] plaque, et je pense que cette expérience traumatisante particulière va détourner l’attention de tout le monde de leur vie émotionnelle, même si bien sûr, cela pourrait aussi rapprocher Dean et Vic. “