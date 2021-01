Maddison a marqué alors que Leicester battait les Blues 2-0 au King Power avec un affichage dominant qui les place en tête de la ligue.

La défaite était la cinquième de Chelsea lors de leurs huit derniers matchs de championnat et les Londoniens ont glissé au huitième après avoir été vantés eux-mêmes comme prétendants au titre il y a seulement six semaines.

S’adressant à Sky Sports après le match, Maddison a déclaré qu’il cherchait à reproduire Lampard en ajoutant des buts à son jeu de manière cohérente depuis le milieu de terrain.

«Moi, le gaffer et Jack, l’analyste, nous nous sommes assis et avons regardé où je pouvais obtenir plus de buts», a-t-il expliqué. «Jouer un peu plus profondément, en tant que No8 aujourd’hui, et des choses comme pénétrer dans la surface, dépasser cette dernière ligne, sentir presque où la balle va tomber.

«Ce n’est pas une chose facile à faire et Frank Lampard a été le meilleur dans ce domaine, en arrivant en retard et en marquant des buts, et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui.

«C’est quelque chose que je vais continuer à améliorer parce que tout le monde veut des chiffres, je veux des chiffres, je veux des buts et des passes décisives, je veux que tout le monde parle de moi. Cela fait partie de mon jeu que je cherche à améliorer et j’obtiens de bons retours en ce moment.

Le séjour de Leicester au sommet pourrait encore être de courte durée, Manchester United et Manchester City ayant la chance de les devancer lorsqu’ils affronteront Fulham et Aston Villa, respectivement, demain.

(.)

Cependant, qu’ils y restent ou non, Maddison dit que monter en haut ne fera que susciter la confiance – même s’il refuse de se laisser emporter par le discours sur le titre.

“Ça sonne bien, n’est-ce pas, en tête de la Premier League?”, A-t-il déclaré. “C’est probablement pour environ 24 heures, mais c’est une bonne pour nous psychologiquement.

«Nous avons travaillé très dur et nous sommes maintenant à la moitié de la saison et sommes en tête. C’est une grande réussite pour nous et sur laquelle nous pouvons certainement nous appuyer.

“Nous sommes en haut de la table pour le moment car nous ne pensons pas à [the table]. Je suis désolé de devoir le dire, mais le jeu le plus important est le prochain match. C’est cliché, mais c’est pourquoi nous sommes en haut de la table.

“Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là-haut parce que nous travaillons dur. Les gens parlent de United, Tottenham, Liverpool. Laissez-les parler. Nous ferons nos affaires en arrière-plan et, espérons-le, à la fin de la saison. j’ai une chance d’être là-haut. “