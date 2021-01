La commissaire du Met, Dame Cressida Dick, s’est excusée auprès de Williams après que des images de la voiture du couple arrêtée à Maida Vale, dans l’ouest de Londres, aient été publiées en ligne par l’ancien médaillé olympique Linford Christie.

Le plus haut responsable de la police britannique a également lancé une étude sur l’utilisation des menottes là où aucune arrestation n’a été effectuée – une tactique la plus couramment utilisée lors des interpellations et fouilles.

L’examen a été dirigé par le commissaire adjoint adjoint Matt Twist, qui est également le chef de file du Conseil national des chefs de police pour la légitime défense, l’arrestation et la contention.

Scotland Yard a déclaré vendredi que la force améliorerait sa «formation, sa politique et ses processus» à la suite de l’examen, qui formule 10 recommandations.

Williams a salué l’annonce, mais a déclaré qu’une formation supplémentaire «efficace» sur les préjugés raciaux était également nécessaire.

Le sprinter a déclaré dans un communiqué: «Les menottes étaient douloureuses et c’était incroyablement humiliant d’être séparé de mon bébé, menotté devant chez moi avec des voisins qui passaient.

en relation

«Bien que je salue une meilleure formation au Met sur l’utilisation des menottes, le traumatisme de l’incident n’a pas commencé ou s’est terminé avec les menottes. C’était des stéréotypes et des préjugés raciaux.

«J’aimerais voir une formation efficace sur les préjugés dans la police ainsi qu’une meilleure formation sur l’utilisation de la force et pas seulement en ce qui concerne les menottes.»

Scotland Yard a déclaré que la force développera une “politique spécifique sur le menottement avant l’arrestation” qui définira “des directives claires pour les agents, y compris l’obligation de justifier toute application initiale de menottes ainsi que leur utilisation continue pendant une interaction”.

Les recommandations comprennent «une formation juridique supplémentaire, une formation plus approfondie sur la sécurité des agents et une formation améliorée sur la sécurité personnelle pour les agents de police, des tactiques de désescalade et une participation accrue de la communauté pour comprendre les expériences respectives de chacun lors des rencontres».

Le Met a également modifié son formulaire électronique d’interpellation et de recherche pour inclure toute utilisation et justification des menottes avant l’arrestation.

L’examen comprenait des consultations avec de jeunes hommes noirs, âgés de 16 à 25 ans, ainsi qu’avec des agents de première ligne.

Il a constaté que les fouilles des mêmes personnes, là où rien n’est trouvé, sont «extrêmement corrosives pour la confiance et la confiance de la personne et des communautés dans son ensemble dans le maintien de l’ordre».

«Le public craint que l’utilisation de menottes puisse être dégradante et, tout en acceptant qu’il y ait une place pour cela, les menottes ne devraient pas être le premier recours, et plus d’efforts devraient être faits dans la communication et les explications qui pourraient rendre l’utilisation de menottes inutile ,” Ça disait.

«L’utilisation de menottes avant l’arrestation est un sujet de préoccupation pour la communauté.

«Il est clair qu’il existe une base juridique solide dans certaines circonstances pour l’utilisation de menottes avant l’arrestation afin de procéder à une interpellation et une fouille.

“Cependant, cela doit être justifié à chaque occasion et ne peut pas, et ne doit pas, être considéré comme une question de routine ou de pratique courante qui se fait sans un examen et un enregistrement appropriés à chaque occasion.”