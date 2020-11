J

esy Nelson ratera la finale de Little Mix ‘The Search final après être devenu «malade».

Le publiciste Simon Jones a confirmé l’absence de la star de Little Mix lors de la finale de l’émission télévisée de samedi soir sur Twitter.

«Jesy est malade et n’apparaîtra pas dans la finale de Little Mix The Search ce soir», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. «Elle n’hébergera pas ou ne se produira pas non plus aux MTV EMA de demain.»

On ne sait pas ce qui ne va pas avec Nelson ou à quel point elle est malade.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour offrir leur soutien au chanteur de Holiday.

Le chanteur Jack Remmington a déclaré: “Envoyer beaucoup d’amour à Jesy. Ce n’est pas facile de ne pas se sentir bien aux yeux du public mais nous l’aimons tous tellement et espérons qu’elle se sentira à nouveau elle-même bientôt.”

L’émission de talents BBC One Little Mix The Search a vu six groupes se disputer une place sur la tournée Little Mix 2021.

Le groupe – Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock – ne faisaient pas partie de ceux qui ont été testés positifs.

Little Mix s’est formé sur The X Factor en 2011 et est devenu l’un des groupes de filles les plus vendus du pays.

Ils ont quitté Syco Music de Simon Cowell pour le label RCA en novembre 2018.

Cowell a ensuite lancé une autre version de The X Factor, appelée The Band, pour rivaliser avec le groupe de filles The Search.

Reportage supplémentaire de PA Media.