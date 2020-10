Il est vrai que Tori Roloff traverse une période difficile avec certaines des parties les plus difficiles de la maternité. La star de Little People, Big World, qui partage son fils de 3 ans Jackson et sa fille de 11 mois Lilah avec son mari Zach Roloff, a parlé de son état émotionnel sur Instagram mercredi, révélant qu’elle avait du mal à accepter [her] monde en ce moment. “

Reconnaissant qu’elle est “dans une position très privilégiée” et “pas la seule à lutter” au milieu de la pandémie de coronavirus, la star de TLC a écrit aux côtés d’un doux selfie avec Lilah que les derniers mois ont été plutôt sombres. “J’ai eu du mal à accepter la durée de ce désordre et le fait que je ne vois toujours pas de lumière au bout du tunnel. J’ai lutté avec la culpabilité que je ressens pour mes enfants – en particulier Lilah,” le 29 ans, a poursuivi.

Bien que Tori n’ait pas expliqué ce qui se passait exactement dans sa propre maison, les fans de l’émission TLC ont regardé Tori lutter avec la santé de Lilah après avoir été diagnostiquée avec la grippe et le virus respiratoire syncytial (RSV), ce qui peut être beaucoup plus grave pour les enfants atteints. nanisme. “Nous avons eu des choses assez difficiles chez nous au cours des deux derniers mois et j’ai du mal à devoir me rendre seul chez le médecin ou à des rendez-vous médicaux”, a écrit Tori à propos de la nécessité de gérer des problèmes de santé au milieu de la pandémie de coronavirus. “Sans mon coéquipier à mes côtés. J’ai du mal à partager ma vie quand parfois ça ne me semble pas authentique parce que notre monde est tellement à l’envers en ce moment.”

Tori a conclu avec l’espoir que d’autres personnes qui ressentent la même chose puissent lire ses paroles et ne pas se sentir si seules dans leurs luttes. “Nous ne sommes pas seuls. Je comprends cela”, a écrit la personnalité de la réalité. «Je remercie le Seigneur chaque jour que ma famille est ici et en bonne santé. Peut-être que je partage aussi pour ne pas me sentir seul. Certains jours peuvent me sentir si obscurcis par ce qui est la vérité et ce que la peur. Ma vérité est Dieu et parce que Dieu est avec moi Je n’aurai pas peur. Mais je peux encore en parler sur Instagram, non? “

Plus tôt ce mois-ci, la star de Little People, Big World a admis qu’être maman de deux enfants atteints de nanisme l’a rendue «hypersensible» en ce qui concerne leur santé. “Ayant un diagnostic, je me suis dit:” D’accord, je peux me détendre à nouveau parce que ce n’est pas une hydrocéphalie “, merci le Seigneur”, a-t-elle déclaré à la caméra. “Mais ensuite nous sommes allés voir [the doctor] et il était comme, «Ne vous détendez pas» – comme, «Non, non, non. Vous devez vous assurer que vous êtes là-dessus et que vous le regardez. Cela m’a un peu piqué les nerfs parce que je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, nous ne sommes pas encore sortis du bois.’ “