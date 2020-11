La Fédération égyptienne de football a confirmé vendredi après-midi que, tout en ne montrant aucun symptôme, l’attaquant a renvoyé un test positif.

Un communiqué de la FA égyptienne sur Twitter disait: “Le prélèvement médical effectué … a montré que notre joueur international, Mohamed Salah, la star de Liverpool, était infecté par le coronavirus, après que son test soit devenu positif. Bien qu’il ne souffre pas de tous les symptômes. Alors que les autres membres de l’équipe étaient négatifs. “

La nouvelle sera un autre coup dur pour le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qui a perdu Sadio Mane et la signature estivale de Thagio à des tests positifs plus tôt cette saison, après que le défenseur Joe Gomez ait été exclu potentiellement pour la saison après s’être blessé alors qu’il était en service international avec l’Angleterre.

Le mois dernier, le manager de Liverpool a exprimé ses inquiétudes quant à l’exposition des joueurs à l’infection pendant leur mission internationale.

“Je ne veux pas paraître irrespectueux sur la façon dont les autres pays le font, mais c’est l’endroit que nous connaissons et nous savons comment nous y faisons face”, a déclaré Klopp.

“Je suis donc un peu inquiet car il est difficile d’être en contact avec toutes les FA (associations de football) du monde entier.

«Je comprends, je comprends vraiment à quel point la situation est difficile mais ce n’est pas exactement parfait, les informations que nous obtenons de certaines AF.

“En tant que club de football, vous êtes assez seuls dans ces moments-là, nous renvoyons les joueurs et ensuite nous avons un autre défi parce que nous devons jouer un match de Premier League un samedi après leur départ, peut-être du Pérou, le jeudi ou le vendredi. .

“Vous devez vous assurer de ramener les joueurs à la maison de la manière la plus rapide et la plus sûre et ensuite nous devons voir comment ils vont avant d’essayer d’obtenir un résultat samedi.”