Mark Cuevas, qui a joué dans la première saison de Netflix’s Love Is Blind, et sa petite amie Aubrey Rainey attendent leur premier enfant. Le couple a commencé à se fréquenter cet été après s’être rencontré dans un restaurant d’Atlanta. Pendant Love Is Blind, Cuevas, 26 ans, était en couple avec l’ex-fiancée Jessica Batten, mais elle l’a laissé à l’autel, en partie à cause de l’écart d’âge de 10 ans entre eux. La série a été tournée en 2018, mais n’est sortie qu’en février.

Cuevas et Rainey, 25 ans, ont déclaré que les deux avaient découvert qu’ils attendaient après avoir passé le week-end de la fête du Travail avec leurs amis et leur famille en Virginie-Occidentale. Rainey, qui est de l’Ohio, a dit à PEOPLE qu’elle était “très fatiguée” au début de sa grossesse, mais qu’elle ne ressent plus les nausées matinales maintenant. «Heureusement, je commence à récupérer une grande partie de l’énergie normale», dit-elle. La date d’accouchement du bébé est le 29 avril 2021, a révélé Cuevas sur Instagram. Il a également créé une page Instagram pour leur enfant, appelée «@babycuevas_».

Les deux se sont rencontrés dans un restaurant à Atlanta, où ils vivent maintenant. Ils “sont restés en contact et ont commencé à se visiter fréquemment”, ont-ils dit à PEOPLE. “Nous avons fait un voyage le 4 juillet à Savannah, en Géorgie, où nous avons officiellement commencé à sortir ensemble et nous ne nous sommes plus jamais quittés depuis.” Ils ont tous deux partagé des photos des deux ensemble sur leurs pages Instagram, Cuevas partageant pour la première fois une photo avec Rainey en juillet.

Lorsque Love Is Blind a fait ses débuts sur Netflix, la relation de Cuevas avec Batten était l’une des plus discutées, puisqu’elle s’est terminée avec Batten laissant Cuevas seul à l’autel. Cuevas aurait fréquenté un autre concurrent de Love Is Blind, Lauren “LC” Chamblin, mais cette relation a pris fin lorsque quelqu’un sur Reddit a affirmé que Cuevas sortait avec une autre femme. Chamblin a dit plus tard à PEOPLE qu’ils «sortaient ensemble» à un moment donné, mais la relation était terminée. Cuevas a déclaré au magazine qu’ils n’étaient jamais dans une relation exclusive.

Pendant ce temps, Batten sort maintenant avec un nouvel homme, chirurgien de la cheville et du pied, Benjamin McGrath. Le 21 septembre, Batten a réfléchi à ce que Love Is Blind signifiait pour elle après que la série ait été nominée pour le programme de réalité structurée exceptionnelle aux Emmys. «Au fil du temps, je me rends compte que toutes mes expériences, bonnes ou mauvaises, m’ont amené à recevoir et à apprécier ce que la vie a à offrir sur toute la ligne – au bon moment», écrit-elle. “Si quelque chose d’horrible arrive et vous donne l’impression que votre vie est finie, vous avez terminé, terminé, quoi que ce soit. Il y a plus.”

La première saison de Love Is Blind a connu un tel succès que Netflix l’a renouvelée pour deux saisons supplémentaires en mars. The Circle, une autre émission de télé-réalité à succès, a également été renouvelée pour deux saisons. La production des nouvelles émissions ne devrait pas commencer avant 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.