Le 30 octobre, The Mandalorian revient sur Disney + avec le premier chapitre de sa deuxième saison. La première série d’action en direct de Star Wars promet des sensations fortes, de l’action et du mystère dans ses nouveaux épisodes alors qu’elle plonge dans le passé de Mando et de son improbable compagnon, la petite créature connue sous le nom de The Child, que les fans ont renommé. Bébé Yoda.

Ces deux sont précisément les protagonistes de la nouvelle affiche de la série, qui montre Mando, le protagoniste joué par Pedro Pascal, sillonnant les sables déserts de Tatooine au milieu de la nuit.

Et, selon le synopsis officiel de la série, dans cette deuxième saison «Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et rassemblant des alliés sur leur chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de la Empire galactique ».

En fait, dans la première bande-annonce de la deuxième saison, un personnage mystérieux, peut-être celui incarné par le célèbre lutteur de la WWE Sasha Banks, a invité Mando à «réunir la créature avec son espèce» et a fait référence à un ancien ordre de des sorciers connus sous le nom de Jedi qui dans le passé ont eu des affrontements légendaires avec les Mandaloriens.

“Vous attendez-vous à ce qu’il explore la galaxie à la recherche de sa maison et la remette à une race de sorciers ennemis?”, Demande le personnage de Pascal. “C’est ainsi,” répondit la voix mystérieuse.

Avec l’apparition de personnages mythiques de la saga tels que Boba Fett ou Ahsoka Tano et avec un casting qui comprend Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Taika Waititi et Emily Swallow, la deuxième saison de The Mandalorian débutera sur Disney + le 30 octobre .

Source: Cependant