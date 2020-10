Manhunt: Deadly Games raconte l’histoire vraie de Richard Jewell et la situation derrière l’attaque terroriste meurtrière aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta. Tout au long de l’émission CBS, qui est diffusée le samedi soir à 20 h HE, les téléspectateurs peuvent voir de multiples facettes de Jewell alors qu’il navigue en étant publiquement condamné pour un crime qu’il n’a pas commis. Pour l’acteur Cameron Britton, qui joue Jewell dans la série, le fait de pouvoir incarner un personnage dynamique a en fait contribué à sa propre croissance personnelle de manière significative.

Britton a parlé à PopCulture.com exclusivement de la façon dont il s’est préparé pour le rôle de Jewell. Alors que l’acteur aborde généralement les rôles en abordant les «croyances et les forces» du personnage, il a déclaré que lorsqu’il s’agissait de Jewell, il regardait les «doutes et ses défauts» du personnage réel.

“Quand j’ai construit Jewell de cette façon, cela a conduit à beaucoup de douleur sur et en dehors de l’écran. C’était un tournage difficile”, a-t-il déclaré. “Ironiquement, jouer un tueur en série était amusant. Je me sentais très confiant, et parfois c’est difficile de brouiller les frontières entre le manque de confiance de Jewell et mon propre manque de confiance parce que c’était un long tournage.” Selon Britton, il a pu s’identifier au manque de confiance de Jewell, rendant le tournage beaucoup plus personnel et émotionnel pour lui.

C’était l’une des chasses à l’homme les plus complexes jamais organisées sur le sol américain. Regardez la première diffusion de #ManhuntDeadlyGames TONIGHT à 10 / 9c sur CBS et @CBSAllAccess. pic.twitter.com/vTlwpxManO – CBS (@CBS) 21 septembre 2020

«Je me sentais confiant que ma vie au collège, je me sentais comme des excuses ambulantes comme si j’avais besoin de m’excuser auprès de tout le monde dans la salle pour mon existence», a expliqué Britton. «Et je pensais avoir dépassé ça, mais le remonter était très cathartique parce que j’ai réalisé qu’il y avait plus de travail à faire avec moi-même pour me sentir confiant dans le présent.

Bien qu’il n’ait pas initialement trouvé de catharsis dans la représentation de Jewell, l’une de ses co-stars, Judith Light, qui incarne la mère de Jewell, Bobi Jewell, lui a donné des conseils d’experts sur la façon dont on peut gérer ces sentiments. “Ce n’était pas cathartique à l’époque, mais Judith Light, pour sa part, était vraiment encourageante, comme:” Soyez patient. Quand ce projet sera terminé, vous vous sentirez vraiment bien. Vous pouvez travailler sur ce genre de choses. ” Et elle avait raison. Je veux dire, elle a été une lumière directrice tout au long du tournage », a déclaré Britton.

En ce qui concerne le conseil spécifique que Light lui a donné, il a partagé que l’étoile transparente l’a aidé à faire face aux incertitudes de la vie. “Elle m’a inculqué une excitation pour l’incertitude, que la vie est incertaine”, a déclaré Britton. “Et le fait que nous contrôlions, littéralement, rien n’est très intimidant pour certains, mais si vous le regardez sous son angle, c’est beau. C’est un cadeau d’avoir de l’incertitude. Accepter, embrasser l’incertitude, il faut de l’humilité et un sens de l’aventure. Et c’est ce dont j’avais besoin. ” Avec les conseils de Light et la nature émotionnelle du tournage, Britton a pu sortir du tournage de Manhunt: Deadly Games avec une perspective entièrement nouvelle sur Jewell, le monde et, dans une plus large mesure, lui-même.

«Si vous essayez de contrôler vos problèmes, alors vous laissez vos problèmes vous contrôler. C’est exactement ce que vous faites, passez vos journées. Vous vous concentrez sur vos problèmes. Et ce n’est pas que vos problèmes ne Ils n’ont pas besoin de guérison et de conscience, mais ils n’ont pas besoin de contrôle », a expliqué l’acteur de l’Umbrella Academy. «Et j’avais l’impression de le savoir, et quelque chose avec Manhunt a tout déchiré, et Judith était là pour l’aider à se reconstruire plus fort. C’était presque comme si on dépouillait les choses. Et honnêtement, de Manhunt est venu mon intérêt d’avoir un thérapeute. J’ai un thérapeute maintenant, et ça a été une croissance incroyable. Il y a eu beaucoup de croissance qui est sortie de toute cette vulnérabilité. J’ai trouvé beaucoup d’empathie. “

Pour en savoir plus sur Cameron, la série CBS et toutes vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles et suivez-nous sur Twitter pour des nouvelles fraîches et actualisées pour tout ce que vous devez savoir.