Alors que les téléspectateurs disaient au revoir aux familles Dunphy et Pritchett sur Modern Family après une course de 11 ans sur ABC, la star Jesse Tyler Ferguson révèle sa partie préférée de la sitcom primée. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com pour notre série, PopCulture @ Home, Ferguson admet qu’il était simplement heureux d’avoir joué le rôle de Mitchell Pritchett et ce que son personnage représente.

“Oh mon Dieu, je veux dire, je pense juste à l’honneur de jouer à Mitchell,” expliqua le nouveau père d’un enfant. «J’étais vraiment fier de jouer un personnage gay qui était aussi un nouveau père à la télévision aux heures de grande écoute avec Eric Stonestreet. Je suis vraiment fier de ce couple et de la représentation qu’ils avaient à la télévision, et oui, ils étaient un peu comme une pierre de touche de la culture pop, j’espère. ” La populaire série comique ABC a été diffusée pour la première fois en 2009 et a rapidement conquis le cœur du public et des critiques. Cependant, au printemps dernier, le 8 avril, les fans ont fait leurs adieux à la distribution dans une finale émotionnelle de la série.

Les jours et les semaines qui ont suivi le dernier épisode, Ferguson admet que c’était différent – de toute évidence, il faudrait s’y habituer, mais la quarantaine s’est ensuite produite et son objectif a rapidement changé. “Eh bien, je veux dire, oui, pendant les premières semaines,” admit-il après qu’on lui ait demandé s’il se sentait bizarre de ne pas se coucher tous les jours. “Et puis, vous savez, la quarantaine arrive. Donc, tout s’est arrêté. J’étais tellement soulagé que nous ayons fini cette série avant que cela n’arrive et que nous ayons pu donner à l’émission son envoi. Mais je les acteurs et l’équipe manquent tellement. “

“J’étais juste au téléphone avec Ed O’Neil hier. Je pense qu’il m’a appelé”, a-t-il plaisanté. “Je ne pense pas qu’il avait l’intention de m’appeler, mais j’ai décroché et nous avons fini par parler pendant environ 20 minutes. Il a une place à Hawaï, et il y est allé avant le verrouillage, puis il est resté coincé là-bas. . Alors je pense qu’il s’ennuie vraiment. “

Bien que le joueur de 45 ans manque à ses anciens collègues, il a vécu beaucoup de choses passionnantes depuis la fermeture de ce chapitre de sa vie, avec d’autres à venir. Lui et son mari Justin Mikita ont accueilli leur premier enfant ensemble, Beckett Mercer Ferguson-Mikita, en juillet et ont déclaré que les choses allaient très bien pour leur famille depuis. Il sort également un livre de cuisine en mars qu’il a hâte que les fans découvrent – notant qu’il y aura beaucoup de plats d’inspiration mexicaine là-bas car il est passionné par ce type de nourriture provenant d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique. .

Plus récemment, il s’est associé à OZO, une nouvelle marque à base de plantes qui vient d’être lancée cette année et qui est originaire du Colorado. «Vous savez, quand je cherche de la nourriture pour nourrir ma famille, qu’elle soit végétalienne, végétale ou autre, je recherche des ingrédients plus propres qui sont vraiment nutritifs, mais aussi ils doivent avoir bon goût. Et OZO frappe toutes ces choses importantes pour moi. “

Il a poursuivi: «Ils donnent 1 million de dollars de leur produit aux banques alimentaires, ce qui est si important. J’ai l’impression que ces derniers mois, il y a des gens qui ne se sont jamais inquiétés de mettre un repas […] sur leurs tables, et maintenant au tour de tout. “

Ferguson dit qu’il a même récemment partagé le nouveau produit à base de plantes avec sa belle-mère et qu’elle a vraiment adoré! Pour en savoir plus sur Jesse Tyler Ferguson et vos autres acteurs préférés de Modern Family, gardez-le ici sur PopCulture.com.