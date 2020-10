Exclusif

Michelle Theriot – qui s’est fait connaître en tant que Gramma Mimi dans l’émission à succès de TLC, “OutDaughtered” – a été arrêtée pour DUI … TMZ a appris.

Mimi a été arrêtée le week-end dernier à League City, au Texas, peu après minuit, alors qu’elle rentrait chez elle. Les flics disent que le SUV Ford noir de Mimi faisait un écart tout en chevauchant la ligne blanche continue de l’épaule.

Les flics disent que lorsqu’ils ont essayé de l’arrêter, Mimi a mis du temps à s’arrêter et lorsqu’ils l’ont approchée, les flics ont dit qu’il y avait une forte odeur de parfum qui émanait du SUV. Les flics disent connaître le jeu … les gens essaient de dissimuler certaines odeurs avec du parfum ou de l’eau de Cologne.

On a demandé à Mimi de produire son permis de conduire et les flics disent qu’elle était léthargique. Ils disent également que le discours de Mimi était brouillé et qu’elle avait les yeux injectés de sang. Quand les flics lui ont demandé si elle avait de l’alcool, elle leur a dit qu’elle avait 2 verres de vin … avant de changer son histoire plus tard et de dire qu’elle n’avait pas de vin mais 2 bières Michelob Ultra.

Les flics disent que la situation a empiré lorsque Mimi est sortie de la voiture de façon instable … se balançant d’avant en arrière. Selon les flics, elle a également bombardé plusieurs tests de sobriété sur le terrain et a dû être empêchée d’essayer de retourner dans son SUV. Elle a été menottée et emmenée en prison.

“OutDaughtered” – qui a diffusé la saison 7 plus tôt cet été – présente Adam et Danielle Busby, qui élèvent 6 filles qui incluent les seules quintuplées américaines entièrement féminines jamais enregistrées. La mère de Danielle, Mimi, est une grande partie de la série … après avoir déménagé de la Louisiane au Texas pour être plus proche de ses petits-enfants.