La famille Busby, les stars d’OutDaughtered de TLC, traverse une période difficile. Quelques jours à peine après l’hospitalisation de la star Danielle Busby, sa fille Riley Busby a été hospitalisée jeudi. Riley est l’un des quintuplés de 5 ans de Busby et de son mari Adam Busby. Busby a été hospitalisé mardi pour une maladie mystérieuse et a subi un “test invasif”.

Adam a partagé une photo de médecins aidant Riley après qu’elle se soit glissée dans la salle de bain. Il a également inclus une vidéo montrant où les médecins ont mis une agrafe à l’arrière de sa tête. “Eh bien, j’en ai fini avec les cabinets de médecins aujourd’hui … Riley ne pouvait tout simplement pas nous laisser terminer la journée sans un peu d’excitation supplémentaire”, a écrit Adam sur Instagram. «C’est ce qui arrive quand tu veux danser sur le sol de la salle de bain pendant que tes sœurs entrent et sortent de la baignoire. Un aliment de base pour Riley! Elle était une cavalière cependant.

Busby a été brièvement hospitalisée en novembre et a finalement eu un suivi IRM pour en savoir plus sur son état de santé à la fin décembre. Elle était de retour à l’hôpital mardi pour ce qu’Adam a appelé son «test le plus invasif à ce jour». Il a demandé aux fans d’OutDaughtered leurs prières. «C’est tout ce que nous sommes à l’aise de partager pour le moment», écrivait Adam à l’époque. “Merci de respecter cela en cette période d’incertitude actuelle et de ne pas faire de spéculations. Juste demander des prières. Nous partagerons certainement des mises à jour car Danielle est à l’aise.”

Après l’hospitalisation, Busby a partagé quelques bonnes et mauvaises nouvelles. Bien que son médecin ait dit qu’elle n’aurait pas besoin de chirurgie, il y a encore des tests dans son avenir. «Bien que ce soit un résultat pour lequel je priais (pas de chirurgie), cela ne signifie pas que c’est la fin de mes luttes actuelles. [tests], conduisent à plus de médecins … mais toujours pas de réponse claire au moment de ce qui se passe », a écrit Busby. Je continuerai à partager à mesure que de nouvelles choses commenceront à se dérouler. “

Ce week-end, Busby se sentait assez bien pour assister au match de basket de sa fille Blayke, 9 ans, avec son mari et ses quintuplés. Elle a partagé des photos de sa famille lors du match, tout le monde portant des masques baissés pour montrer leur visage à la caméra. Blayke a joué son premier match le 15 décembre et son équipe a gagné.

OutDaughtered suit les Busby et leurs enfants et a fait ses débuts sur TLC en 2016. La septième saison de l’émission a été diffusée en juin. Tous les épisodes de l’émission sont diffusés sur la nouvelle plateforme Discovery +.