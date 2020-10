La star de Property Brothers, Jonathan Scott, a voté pour la première fois aux États-Unis mercredi, marquant l’événement majeur en posant avec sa petite amie Zooey Deschanel et en affichant fièrement leurs autocollants «J’ai voté». Deschanel a partagé la même photo sur sa propre page Instagram. Scott et Deschanel ont commencé à se fréquenter l’année dernière après sa séparation de son mari Jacob Pechenik.

“C’est un grand moment pour moi. C’était la première fois que je votais aux États-Unis … et c’est vraiment un privilège que tout le monde dans le monde n’a pas la capacité d’exercer”, a écrit Scott dans la légende. “Je suis honoré et fier d’être entouré d’un partenaire et d’êtres chers qui apprécient également l’importance de faire entendre votre voix. J’espère que personne ne prend cela pour acquis.” Il a ajouté le hashtag «Veuillez voter». Deschanel a simplement écrit: “Nous avons voté!” dans sa légende.

Scott n’était pas la seule vedette née au Canada à voter aux États-Unis pour la première fois cette année. La semaine dernière, Ryan Reynolds a soumis pour la première fois un bulletin de vote par correspondance aux États-Unis, aux côtés de son épouse, Blake Lively. Alors que Scott a adopté une approche plus sérieuse pour sous-titrer son poste de vote, Reynolds et Lively ont parsemé le leur de leur marque d’humour typique. “C’est la première fois que je vote en Amérique. Je voudrais remercier ma femme Blake d’avoir rendu ma première fois si douce et aimante”, a écrit Reynolds. “C’était super effrayant au début, puis excitant et maintenant je suis un peu fatigué. Mais fier.”

Scott et Deschanel ont eu une autre grande annonce cette semaine. HGTV lancera la saison 2 de Celebrity IOU le lundi 14 décembre, avec Deschanel rejoignant Scott et son frère Drew Scott dans le premier épisode. Cette saison mettra également en vedette Justin Hartley, Rainn Wilson et Allison Janney. Dans chaque épisode, les célébrités aideront un ami proche à rénover leur maison, avec l’aide des stars de Property Brothers.

La semaine dernière, Scott a partagé la bande-annonce de son premier film, Jonathan Scott’s Power Trip. Le documentaire sera diffusé dans le cadre de PBS ‘Independent Lens le 16 novembre à 22 h HE, et il se concentre sur l’avenir de l’énergie aux États-Unis. “C’est une histoire de corruption dans laquelle je suis tombé, mais j’ai vite appris qu’il fallait être dit », a écrit Scott sur Instagram. «J’ai investi trois ans de ma vie pour aider les gens à comprendre d’où vient notre énergie, pourquoi elle est importante et qui essaie de vous retirer vos droits. J’espère que cela nous aidera à nous rassembler et à travailler pour un avenir énergétique meilleur pour tous. “