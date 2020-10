La star de Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, a été critiquée dimanche sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a partagé des photos de la fête du 16e anniversaire de sa fille Gabriella. Les photos montraient sa famille et ses amis ne portant pas de masque facial ou ne suivant pas les directives de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus. Giudice a supprimé le message, mais elle a partagé des vidéos sur son histoire Instagram, ainsi que d’autres photos de la fête de Gabriella.

Giudice, 48 ans, a publié des vidéos et des photos de la fête à l’hôtel Dream Downton à New York. Il y avait des ballons de Balloon Boss, des expositions de fleurs extravagantes et un thème rouge et noir. Un message comprenait une vidéo avec des amis et la famille chantant “Joyeux anniversaire” à Gabriella, rapporte Us Weekly. “Tu étais absolument magnifique hier soir en train de célébrer et je suis en admiration devant toi tous les jours. Tu es si intelligente, gentille, drôle et dévouée à l’école et au football, j’ai hâte de voir les grandes choses que tu fais à l’avenir », A écrit Giudice.

La seule personne dans la vidéo portant un masque était un serveur qui a donné une bougie à Gabriella. Cela a déclenché ses partisans qui ont été choqués. “Curieux de voir combien de cas de COVID en résulteront puisque vous n’avez manifestement pas besoin de masques ou de distanciation sociale”, a écrit une personne. “Comment toute cette famille n’a pas obtenu le COVID, je ne le saurai jamais”, a ajouté un autre.

Giudice a supprimé la vidéo, mais elle a partagé d’autres photos de la fête. Sur une photo, elle se tenait avec sa fille, envoyant un baiser à Gabriella. “J’ai tellement de chance d’être ta maman … Joyeux 16ème anniversaire magnifique!” elle a écrit. Giudice a partagé deux autres gros plans de Gabriella dimanche.

Une personne qui n’était pas à la fête était le père de Gabriella, Joe Giudice. Après avoir purgé sa peine de prison pour fraude, Giudice a été expulsé vers son Italie natale et ses appels pour retourner aux États-Unis ont été rejetés. Il a cependant partagé un long hommage à sa fille sur Instagram, y compris un diaporama de vieilles photos et vidéos de famille. «J’espère que votre anniversaire est tout ce dont vous avez rêvé», a écrit Joe. “Souviens-toi à quel point tu es aimée. Tu es ma chérie, la petite fille de ton papa, les héros de ta sœur. Bonne petite fille de 16 ans! Aime toujours, papa.”

Giudice et Joe sont également les parents de Gia, 19 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 11 ans. Le mois dernier, leurs avocats ont déclaré à Entertainment Tonight que leur divorce était finalisé. «Les nouvelles d’aujourd’hui, bien que douces-amères, sont pleines d’optimisme et de promesses pour leurs deux futurs», a déclaré leur avocat de la famille, James J. Leaonard Jr.,. “Ils resteront dans la vie l’un de l’autre et sont complètement amicaux et concentrés sur leurs quatre filles incroyables et se soutiennent les uns les autres alors qu’ils entreprennent leur voyage séparé vers le bonheur.” Les deux se sont mariés pendant 20 ans.