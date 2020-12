Meri Brown en a assez des rumeurs selon lesquelles elle et Kody Brown se sont séparés. La star de Sister Wives a finalement répondu aux rapports qui tournaient autour depuis près de l’année dernière sur la façon dont les deux se sont séparés après s’être séparés, un scénario qui s’est même déroulé dans la dernière saison de la série.

Elle a publié samedi une photo d’elle et de son mari pour mettre fin aux spéculations. «Clarifions juste quelque chose ici», a commencé Brown. “J’aime cet homme.” Les deux sont mariés depuis 1990, c’est le premier de quatre mariages pour Kody. Les autres qui ont suivi incluaient Janelle Brown en 1993, Christine Ruth Brown en 1994 et Robyn Alice Brown en 2010. Poursuivant dans son message, la première épouse de Kody a déclaré qu’elle ne devait à personne une explication mais qu’elle ne le faisait qu’à cause de la nature. d’avoir une relation publique. «Ma relation avec lui est MA relation avec lui», a-t-elle poursuivi. «Bien sûr, nous avons connu des hauts et des bas au fil des ans… des hauts et des bas. Tout cela, vous pouvez en voir quelques-uns, et spéculer dessus, et ce n’est pas grave. »

Brown est finalement entré dans ce qu’elle a appelé la «vérité» qui est simplement qu’elle et son mari Kody sont toujours ensemble. “Je suis impliqué. J’ai 30 ans dans ce domaine », a-t-elle noté. “Nous luttons. Nous communiquons. Nous réparons les relations car les parties impliquées sont disposées et capables. » Elle a terminé son long message en disant qu’elle ne va nulle part.

Début novembre, Brown a parlé de quelques mois «durs» en faisant référence au fait que ses luttes n’avaient rien à voir avec un mauvais jour, une semaine ou même un mois, ce qui suggère qu’il peut y avoir eu des problèmes au paradis et alimenter davantage les rumeurs. Au cours des dernières saisons, les fans de la série ont déchiffré qu’elle était peut-être enceinte, même si un de ses amis a rejeté ces rumeurs et a déclaré qu’elle ne prévoyait plus d’en avoir.

Sister Wives est à l’antenne depuis plus d’une décennie après sa première en septembre 2010. L’émission a terminé sa 14e saison en avril alors que le sort de la nouvelle saison reste incertain. Il n’y a pas encore de nouvelles de TLC sur le retour ou non de la série de téléréalité pour sa 15e saison.