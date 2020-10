La star de Saturday Night Live, Chloe Fineman, a partagé son incroyable talent pour se faire passer pour des célébrités lors de la première de la saison 46 dans une parodie hilarante de The Drew Barrymore Show. Le sketch a joué sur tous les aspects du tout nouveau talk-show de jour et a déjà été adopté par Barrymore elle-même. Fineman a également joué Reese Witherspoon et Nicole Kidman dans le sketch et a amené Alex Moffatt pour une scène pour jouer l’ex-mari de Barrymore, Tom Green.

En moins de trois minutes, Fineman a parcouru à peu près tous les segments de l’émission de Barrymore. «Je suis comme vous», a-t-elle déclaré au public. “Une star de cinéma maman-mère sans esprit boho depuis l’âge de 6 ans!” Le narrateur a ensuite noté comment Barrymore est montré en train de s’amuser dans un studio vide, sans aucun public. Au lieu de cela, elle doit se connecter à ses fans – VFF (Virtual Friends Forever) – via Zoom. Dans un autre segment, elle a aidé une famille confrontée à des dettes de factures médicales croissantes en … rénovant leur dressing.

Le public devient également une “troisième roue dans un rattrapage de célébrités” alors que Barrymore interviewe son “meilleur ami” Witherspoon, également joué par Fineman. Elle a également rencontré Green et Kidman. “Merci de m’avoir permis de faire partie de votre émission”, a déclaré Barrymore à Kidman, qui a ensuite dû lui rappeler qu’elle était l’animatrice. “Au moins quelqu’un profite de 2020”, a déclaré le narrateur, avant que Kenan Thompson ne chante sur une fleur. Le croquis comprenait également une blague sur les controverses dans les coulisses d’Ellen DeGeneres, le narrateur notant: “Après avoir vu ce qui s’est passé avec Ellen, nous avons pris un virage difficile dans l’autre sens.”

Réponse de Drew Barrymore

L’équipe de Drew Barrymore Show a clairement aimé la parodie. “Nous ne voyons aucune différence”, ont-ils écrit sur YouTube. Ils ont également partagé la vidéo sur Twitter, ajoutant: “Je ne peux pas croire que nous n’avons pas pensé à” Comment Drew vous faites? ” premier.” Barrymore elle-même a même écrit à ce sujet sur Instagram, qualifiant Fineman de «la plus grande chose». Le croquis a également été un succès auprès des téléspectateurs sur Twitter.

Réponse de Reese Witherspoon

