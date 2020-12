La star de Saturday Night Live, Melissa Villaseñor, a finalement pu faire son impression Dolly Parton sur l’épisode de ce week-end, apparaissant comme la légende de la musique country lors de “Weekend Update”. Bien que Parton n’ait pas commenté la performance de Villaseñor, le comédien a assuré aux fans de Parton que l’impression avait été faite d’un lieu d’amour. Villaseñor a partagé à quel point Parton comptait pour elle pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus.

Dimanche, Villaseñor a partagé un clip en coulisses d’elle-même maquillé Parton, dans lequel elle a dit: “Salut, c’est Dolly Parton. Joyeux Noël à vous!” Dans la légende, Villaseñor a tagué Parton pour lui dire qu’elle aime la chanteuse “Jolene”. «Au début de la pandémie, j’étais seul à la maison et j’avais désespérément besoin de quelqu’un pour me réconforter et j’ai trouvé le livre audio de Dolly, Dream More», a écrit Villaseñor. “Cela m’a fait pleurer et sourire et rire et croire à nouveau.” Villaseñor a également partagé une photo d’elle-même en maquillage Parton et a remercié l’écrivain SNL Anna Drezen, la maquilleuse Louie Zakarian et le co-présentateur de “Weekend Update” Colin Jost. “Cela signifiait beaucoup pour mon cœur Lil”, a écrit Villaseñor.

Au cours de son segment “Weekend Update”, Jost a demandé à Villaseñor si elle essayait juste de trouver un moyen d’obtenir son impression Parton sur la série. Elle lui a dit que le costume était juste sa “tenue spéciale de Noël” et que sa poitrine prothétique était “mes grandes choses habituelles”. Villaseñor a dit qu’elle était vraiment là pour parler de Noël, alors elle a interprété “Holly Jolly Christmas” dans le rôle de Parton. Plus tard, elle a chanté “Jingle Bells”, mais ce n’était vraiment qu’une version sur le thème des vacances de “Jolene”.

Jost a finalement amené Villaseñor à admettre ce qu’elle faisait vraiment. “OK, très bien, oui, je veux être Dolly. Qui ne le fait pas? Elle est la plus cool. C’est une grande chanteuse. Elle écrit ses propres chansons. Elle a fait don d’un million de dollars au [COVID-19] », a-t-elle déclaré.« De plus, il y a eu un reportage cette semaine selon lequel elle a empêché un enfant de se faire heurter par une voiture, ce qui m’a rendu fou parce que j’allais trop vite pour le frapper … je plaisante. »Villaseñor a terminé le segment en exécutant “9 à 5”.

Lorsque Villaseñor a mentionné que Parton avait aidé à financer la recherche sur le vaccin contre le coronavirus, elle ne plaisantait pas. Le mois dernier, le New England Journal of Medicine a répertorié le Dolly Parton COVID-19 Research Fund comme l’un des donateurs qui ont aidé à financer le vaccin contre le coronavirus Moderna. Au début de la pandémie, Parton a fait don d’un million de dollars au centre médical de l’université Vanderbilt, où des chercheurs travaillaient sur le vaccin.