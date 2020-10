Ron Pearlman n’est pas du genre à mâcher ses mots sur Twitter. La star de Sons of Anarchy le dit tel quel et se retrouve généralement très impliqué dans le paysage politique. Son dernier message suit exactement cela alors qu’il dirigeait une photo sur le président Donald Trump sur une photo virale le montrant en train de signer ce qui semblait être un morceau de papier vierge.

L’acteur a partagé une photo agrandie de la main de Trump mettant un stylo sur une feuille de papier vierge. «White le faux président signe des morceaux de papier vierges, les suceurs et les perdants de nos agences militaires et de renseignement vous protègent», a-t-il commencé son tweet. «En cette période de choix, rappelez-vous qui sont les vrais Américains.» Cela survient deux jours après que Perlman ait tweeté ses «pensées et prières» à Trump après avoir révélé que lui et la Première Dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19.

Pendant que le faux président signe des morceaux de papier vierges, les ventouses et les perdants de nos agences militaires et de renseignement vous protègent. En cette période de choix, rappelez-vous qui sont les vrais Américains. pic.twitter.com/Vr0TcmLj8N – Ron Perlman (@perlmutations) 4 octobre 2020

Depuis le débat, Perlman a été très vocal sur sa page en tweetant ses pensées sur le président. L’un de ses messages a noté les 750 $ d’impôts payés par Trump. «Des salauds comme Trump paient 750 $ d’impôts fédéraux, tandis que des suceurs et des perdants comme vous et moi prennent le fret complet pour nos soldats, nos écoles, nos routes et notre mode de vie. Whudda f —– punk. “

Rien de tout cela de nouveau pour Perlman ou son Twitter. En juillet, il a appelé Trump après sa déclaration selon laquelle le coronavirus était un canular. «Trump appelle le coronavirus un hax, les cas et les décès triplent», a-t-il commencé. «Trump envoie ses stormtroopers à Portland, les protestations triplent. Juste une question de temps jusqu’à ce que l’avance de Biden dans les sondages triplera. Cela est venu après que Perlman eut précédemment tweeté son soutien aux manifestants dans la ville et exhorté tout le monde à rester en sécurité au milieu de l’agitation.

Quant à Trump, il reste au centre médical Walter Reed suite à son test positif. Une conférence de presse dimanche a suggéré qu’il pourrait être sur le point de sortir de l’établissement dès lundi malgré l’expérience de deux cas dans lesquels «des baisses transitoires de sa saturation en oxygène» se sont produites. Pour cette raison, le président a été placé sous dexaméthasone. À la suite du diagnostic de Trump, la Maison Blanche a été sous le choc avec l’arrivée de cas positifs, y compris l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie qui a également aidé à préparer Trump avant son débat contre Biden plus tôt dans la semaine.