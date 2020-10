La succession est une série unique car la majorité des personnages ne sont pas vraiment de bonnes personnes. Cela n’a pas empêché la série de devenir l’une des séries les plus acclamées actuellement diffusées sur HBO et de remporter l’Emmy for Outstanding Drama Series le mois dernier. Dans une nouvelle interview avec PopCulture.com, Alan Ruck, qui joue le rôle du fils aîné de Roy, Connor, a déclaré qu’une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas arrêter de regarder est que la famille est une “épave de train” totale.

Pour ceux qui ont raté les deux premières saisons de Succession, la série se concentre sur la famille Roy et son jockey pour empêcher l’empire mondial des médias et de l’hospitalité Waystar Royco de s’effondrer. Brian Cox incarne le patriarche Logan Roy, tandis que Ruck, Sarah Snook, Jeremy Strong et Kiernan Culkin jouent ses enfants, qui ont tous leurs propres intérêts et rôles à jouer. Connor de Ruck est le plus détaché de l’entreprise, car il se concentre sur ses propres excentricités. Il a passé du temps à mener une campagne présidentielle malheureuse, a financé une pièce de théâtre de sa jeune petite amie Willa (Justin Lupin) et a perdu des millions en achats extravagants.

Lorsque la série a fait ses débuts, certains critiques pensaient qu’il n’y avait pas de personnages à encourager, une pensée que Ruck n’a jamais comprise. “Ce sont des gens méprisables, ils sont parfaitement misérables, mais c’est fascinant à regarder parce que c’est une épave de train”, a déclaré Ruck. “Une fois que les gens ont compris le genre de spectacle que nous faisions, je ne suis pas surpris qu’il ait trouvé son public parce que c’est amusant à faire et je pense que c’est vraiment amusant à regarder.”

Le personnage de Ruck passe beaucoup de temps à regarder ses trois jeunes frères et sœurs planifier leur prochain déménagement. C’est une «sorte d’exil volontaire volontaire», a déclaré Ruck depuis que Connor a décidé de ne jouer aucun rôle dans l’entreprise. “Je pense qu’il s’est retiré de ce monde parce qu’il n’avait aucune aptitude pour ce genre de choses”, a déclaré Ruck. «Je pense que Connor a toujours été un peu à l’extérieur du verre à frapper … en espérant que les gens le laisseront entrer. Mais c’est amusant à faire.

Le personnage de Connor est écrit pour mieux correspondre aux compétences de Ruck, au point que Culkin Things Connor est «juste moi», dit-il. “Il est convaincu que les scénaristes disaient simplement” Oh, Alan fait ça “, puis il a juste commencé à écrire certaines de mes excentricités. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai mais je n’ai pas beaucoup de perspective moi même.”

Succession devrait revenir pour une troisième saison, ce qui n’est pas une surprise. La deuxième saison de l’émission a remporté le premier prix dramatique aux Emmys, ainsi que l’acteur principal exceptionnel dans une série dramatique pour la performance de Strong dans le rôle de Kendall Roy. Il a également remporté la meilleure série dramatique et le meilleur acteur dans une série dramatique pour Cox aux Golden Globes. Le seul mystère est quand le tournage peut reprendre. Tout a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus. Même Ruck ne sait pas comment les choses vont se passer. “Nous obtenons nos scripts à peu près un jour ou deux avant de commencer à les tourner”, a-t-il déclaré. “Brian Cox en sait peut-être un peu plus, mais je dirais qu’il est probablement le seul.”